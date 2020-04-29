Постановление администрации Липецкой области от 29 апреля 2020 года № 256 "О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоѴ) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 28 апреля 2020 года № 480001/48-1321-2020 администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоѴ) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля) следующее изменение:

Подпункт 5 пункта 1.3 признать утратившим силу.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







