Указ главы Республики Марий Эл от 29 апреля 2020 года № 93 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., №27032020020011, 30 марта 2020 г., № 30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., №20042020020018) следующее изменение:

Указ изложить в следующей редакции:

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Ввести до 11 мая 2020 г. включительно на территории Республики Марий Эл режим повышенной готовности.

2. Установить, что на территории Республики Марий Эл до 11 мая 2020 г. включительно не допускается проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

3. Временно приостановить до 11 мая 2020 г. включительно деятельность находящихся на территории Республики Марий Эл организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации), за исключением следующих организаций:

1) государственные органы;

2) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

3) медицинские и аптечные организации;

4) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

5) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

6) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

7) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

8) иные организации, определенные решением Правительства Республики Марий Эл исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Марий Эл.

4. Временно приостановить до 11 мая 2020 г. включительно:

а) осуществление органами исполнительной власти Республики Марий Эл бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

б) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2019 г. №432.

5. Обязать до 11 мая 2020 г. включительно:

а) граждан, прибывших с территорий иностранных государств, а также граждан, прибывших из субъектов Российской Федерации:

сообщать на горячую линию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Марий Эл по номеру телефона: (8362) 69-02-63 о своем возвращении в Российскую Федерацию с территорий иностранных государств, прибытии в Республику Марий Эл из других субъектов Российской Федерации, месте, датах пребывания на указанных территориях, свои данные и контактную информацию;

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Марий Эл с территорий иностранных государств или из других субъектов Российской Федерации;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

б) граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте "а" настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 календарных дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей;

в) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, соблюдать режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (данное ограничение не распространяется на руководителей и работников (служащих) организаций и государственных органов, чье нахождение на рабочем (служебном) месте является критически важным для обеспечения их функционирования, при наличии справки работодателя по форме согласно приложению № 2 к настоящему Указу);

г) граждан, за исключением граждан, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. Разрешается передвижение по территории Республики Марий Эл, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл, при наличии справки работодателя по форме согласно приложению № 2 к настоящему Указу;

д) граждан находиться в общественных местах с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественном транспорте (социальное дистанцирование не применяется в случае оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси);

е) государственные органы, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также обязательную обработку дезинфицирующими средствами рук граждан (в том числе работников и посетителей), а также ежечасную санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей.

6. Временно приостановить до 11 мая 2020 г. включительно:

а) посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций, а также лиц, присутствие которых необходимо для проведения онлайн-трансляций богослужений;

б) посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

7. Обязать работодателей, чья деятельность в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа временно не приостановлена (не ограничена) на территории Республики Марий Эл:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

в) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 5 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

г) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящего Указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

8. Установить, что наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в период до 11 мая 2020 г. включительно у граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящего Указа, а также граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, не учитывается при предоставлении Министерством социального развития Республики Марий Эл государственной услуги "Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

9. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:

а) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 5 настоящего Указа, а также граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

б) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет, обеспечив усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

в) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, к отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

г) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (по согласованию) обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями;

д) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктами "а", "б" и "в" пункта 5 настоящего Указа, а также гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

е) обеспечить размещение информационных материалов о временном приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 настоящего Указа, в средствах массовой информации.

10. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл обеспечить совместно с перевозчиками вручение гражданам, указанным в подпункте "а" пункта 5 настоящего Указа, соответствующих уведомлений о необходимости соблюдения такими гражданами обязательств (ограничений), установленных настоящим Указом.

11. Министерству образования и науки Республики Марий Эл:

совместно с главами администраций городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессиональных образовательных программ и дополнительных образовательных программ в дистанционной форме, определив численность и режим работы педагогических и иных работников;

обеспечить функционирование государственных организаций Республики Марий Эл для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также государственных профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл в части, необходимой для обеспечения проживания и питания в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проживания иных лиц, имеющих соответствующее право;

приостановить проведение проверок, проводимых в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2016 г. № 287 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Республики Марий Эл и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл".

12. Министерству культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл организовать реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных программ в дистанционной форме, определив численность и режим работы педагогических и иных работников.

13. Министерству молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл организовать переход спортивных учреждений на дистанционную форму обучения; обеспечить работу спортивных учреждений только для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Марий Эл, членов профессиональных спортивных клубов.

14. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить в указанных образовательных организациях работу дежурных групп с соблюдением санитарного режима.

15. Комитету ветеринарии Республики Марий Эл привести в режим функционирования "Повышенная готовность" звенья дезинфекции мобильного противоэпизоотического отряда постоянной готовности Республики Марий Эл.

16. Главам администраций городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений в Республике Марий Эл организовать:

а) работу по выявлению фактов нарушений настоящего Указа, включая образование рабочих групп, определение ответственных должностных лиц администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений в Республике Марий Эл, а также оперативную передачу сведений об установленных фактах нарушений органам исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с их компетенцией;

б) сбор информации о гражданах, прибывших из субъектов Российской Федерации в муниципальное образование, и ежедневное направление указанной информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл и Министерство внутренних дел по Республике Марий Эл;

в) вручение гражданам, прибывшим из субъектов Российской Федерации, соответствующих уведомлений о необходимости соблюдения такими гражданами обязательств (ограничений), установленных настоящим Указом.

17. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Марий Эл под моим руководством перевести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

18. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

19. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 мая 2020 г.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







