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29.04.2020,  
20:14
Текст:  Руслан Мельников

NI: Россия обладает одной из мощнейших пушек в мире

В США заинтересовались поступившими на вооружение российской армии модернизированными самоходными орудиями 2С7М "Малка".
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Sgt. Marcus Fichtl / US Army / wikimedia.org
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The National Interest называет это 203-мм орудие самым мощным в мире.

В публикации отмечается, что "Малка" создана на основе 2С7 "Пион" и предназначена для уничтожения важных целей и объектов противника в тактической глубине за линией фронта.

Как пишет издание, одного выстрела "Малки" будет достаточно для того, чтобы полностью разрушить здание, используемое в качестве укрепления.

Модернизированное орудие получило новую ходовую часть и электронику, и такие усовершенствования значительно улучшили его эксплуатационные характеристики.

Отмечается, что обновленная "Малка" прошла полный цикл эксплуатационных и огневых испытаний. При этом были протестированы ее мобильность, надежность шасси, силовой установки, трансмиссии, системы управления огнем и орудия.

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