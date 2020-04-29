NI: Россия обладает одной из мощнейших пушек в мире

В США заинтересовались поступившими на вооружение российской армии модернизированными самоходными орудиями 2С7М "Малка".

The National Interest называет это 203-мм орудие самым мощным в мире.

В публикации отмечается, что "Малка" создана на основе 2С7 "Пион" и предназначена для уничтожения важных целей и объектов противника в тактической глубине за линией фронта.

Как пишет издание, одного выстрела "Малки" будет достаточно для того, чтобы полностью разрушить здание, используемое в качестве укрепления.

Модернизированное орудие получило новую ходовую часть и электронику, и такие усовершенствования значительно улучшили его эксплуатационные характеристики.

Отмечается, что обновленная "Малка" прошла полный цикл эксплуатационных и огневых испытаний. При этом были протестированы ее мобильность, надежность шасси, силовой установки, трансмиссии, системы управления огнем и орудия.