Пентагону не хватает денег на военную инфраструктуру в Европе

Из-за изменения в схемах финансирования Пентагону не хватает средств на проекты, направленные на сдерживание России в Европе. В ближайшее время американское военное ведомство намерено отказаться от еще 19 проектов на сумму около 274 миллионов долларов США.

В распоряжении Defence News оказалась пояснительная записка министра обороны США Марка Эспера. Средства перенаправляются на финансирование строительства пограничной стены: в общей сложности туда должно быть дополнительно переведено 545,5 миллиона долларов.

В целом, как пишет издание, около миллиарда долларов, изначально запланированных на проекты по программе "Инициатива по обеспечению европейской безопасности" - строительство инфраструктуры для военных самолетов, топлива и боеприпасов - могут быть перенаправлены на другие цели.

В Конгрессе уже накопилось немало критических выступлений по этому поводу. Впрочем, в Пентагоне утверждают, что речь идет не об отмене, а о сдвиге сроков реализации проектов. В то же время в 2021 году военное ведомство возобновит 22 проекта в 17 американских штатах, которые были ранее отложены.