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29 апреля 2020 г.

Указ губернатора Пермского края от 27 апреля 2020 года № 51 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50) следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 2.28 следующего содержания:

"2.28. организации, осуществляющие продажу рассады, саженцев, семян, грунта, удобрений и садового инвентаря на открытых торговых площадках в соответствии с пунктом 24(2) настоящего указа.";

1.2. дополнить пунктом 24(2) следующего содержания:

"24(2). Утвердить расположение мест по продаже рассады, саженцев, семян, грунта, удобрений и садового инвентаря на открытых торговых площадках согласно приложению 6 к настоящему указу. Дополнительно к местам, установленным в приложении 6 к настоящему указу, допускается продажа рассады, саженцев, семян, грунта, удобрений и садового инвентаря на прилегающих территориях питомников по выращиванию посадочного материала.

Установить, что организатор открытой торговой площадки несет полную ответственность за проведение противоэпидемических мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении на ней торговой деятельности, а также обеспечивает:

соблюдение условия социального дистанцирования между физическими лицами не менее 1,5 метра;

условия для обработки рук кожными антисептиками (дезинфицирующими салфетками);

проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств рабочего инвентаря и всех контактных поверхностей с кратностью каждые 2-4 часа;

соблюдение пункта 10.5 настоящего указа.

Возложить мониторинг за соблюдением на открытой торговой площадке санитарно-эпидемиологического режима с целью предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) всеми участниками торговой деятельности на органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, на территории которых располагается торговая площадка.

Определить даты работы открытых торговых площадок: с 30 апреля 2020 г. по 10 мая 2020 г., с 15 мая 2020 г. по 17 мая 2020 г., с 22 мая 2020 г. по 24 мая 2020 г., с 28 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.

Под организатором открытой торговой площадки применительно к настоящему пункту признается организация, обладающая правами на земельный участок и организующая (осуществляющая) на нем продажу рассады, саженцев, семян, грунта, удобрений и садового инвентаря.";

1.3. дополнить приложением 6 согласно приложению к настоящему указу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин



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Приложение к указу
(pdf, PDF, 387 Кб)