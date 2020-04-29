На основании подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", подпункта "ж" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации области от 03 апреля 2020 г. № 95 "О дополнительном перечне организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"О дополнительном перечне организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239, пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

2) преамбулу после слов "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" дополнить словами ", подпункта "ж" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

3) в пункте 1 слова "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" заменить словами ", пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

4) в дополнительном перечне организаций (работодателей и их работников), осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании слова "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" заменить словами ", пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

б) в пункте 5 слово "автотранспортных" заменить словом "транспортных".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Салагаеву Н.А.

Губернатор области М.Ведерников







