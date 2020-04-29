Узнать о фронтовой судьбе родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, помогут добровольцы поискового движения России. Работа ведется в рамках проекта "Судьба солдата онлайн".

Как сообщает портал "Поисковое движение России", оставить заявку можно, заполнив онлайн-форму, а также на сайте поискового движения и в аккаунтах в соцсетях - vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf.

По мнению авторов проекта, режим самоизоляции - повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть дома. При заполнении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о человеке, чью судьбу необходимо установить: Ф. И. О., год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы и так далее - все, что известно. Кроме того, заявитель обязательно должен указать свои контакты - для связи с поисковиками.

- В "Поисковое движение России" ежедневно обращаются люди со всей страны и даже из-за рубежа, желающие узнать о судьбах своих родных, - говорит ответственный секретарь "Поискового движения России", сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. - Поскольку коронавирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики решили сконцентрировать все силы на помощи гражданам в установлении судеб предков, принимавших участие в войне.

Режим самоизоляции - повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы

Так, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки были перенесены сроки проведения международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая планировалась с 23 апреля по седьмое мая. В прошлом году в ней участвовали больше 500 поисковиков и волонтеров из 27 регионов страны, а также из Латвии, Казахстана, Белоруссии и Германии. За две недели поисков подо Ржевом (Тверская область), где в 1942-1943 годах шли кровопролитные бои, были обнаружены останки 269 воинов и 18 медальонов, из которых 13 удалось прочитать. Найдены родственники трех красноармейцев.

По словам председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, это крупнейший в стране лагерь, где происходит взаимное обучение, отработка новых технологий, идентификация останков. В 2020 году здесь должны были собраться лучшие поисковые отряды и объединения из России, а также из Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. И они обязательно соберутся, но только после "решения всех вопросов, связанных с эпидемиологической обстановкой", сообщили в РВИО.

Разыскивают потомков Саврасова

Поисковики продолжают устанавливать личности погибших красноармейцев и ищут их родственников. Например, московский поисковый отряд "Обелиск" разыскивает родственников Ильи Никифоровича Саврасова, 1899 года рождения, уроженца деревни Павлищево Пречистенского сельсовета Даниловского района Ярославской области. До войны он жил в Ярославле, на проспекте Шмидта (ныне Городской вал), в доме № 17, работал мастером на шинном заводе, был женат на Анне Владимировне Львовой. Умер от ран 30 августа 1942 года в 292-м медсанбате 17-й стрелковой дивизии и первоначально был захоронен в деревне Мурыгино Темкинского района Смоленской области. Останки бойца были подняты шестого мая 2016 года московским поисковым отрядом "Обелиск" на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Мурыгино и перезахоронены шестого мая 2017-го в братской могиле в селе Васильевское Темкинского района Смоленской области. Поисковики ищут родных Ильи Никифоровича Саврасова для передачи им именной папки и адреса современного места захоронения, чтобы они смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека.