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29.04.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Письма с фронта

Краеведы и архивисты оцифровывают весточки с передовой
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 94(8148)
Бумага все стерпит - не про фронтовые письма, которым уже почти по 80 лет. Именно поэтому дзержинский клуб краеведов совместно с Центральным архивом Нижегородской области (ЦАНО) начал оцифровку весточек с передовой, которые бережно хранят жители Дзержинска.
Борис Николаевич Панин принес в библиотеку имени Зои Космодемьянской письма и снимки родственников Фото: Дзержинский клуб краеведов Борис Николаевич Панин принес в библиотеку имени Зои Космодемьянской письма и снимки родственников Фото: Дзержинский клуб краеведов
Борис Николаевич Панин принес в библиотеку имени Зои Космодемьянской письма и снимки родственников Фото: Дзержинский клуб краеведов

Цифровые копии писем отправятся в ЦАНО, а затем будут опубликованы в сборнике.

Фото: проект "Пешком по Вятке"
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- Работа началась своевременно, - говорит краевед Иван Труктанов. - Многие письма уже в плохом состоянии: бумага ветшает, чернила блекнут. Только оцифровка и дальнейший компьютерный набор текста позволят сохранить информацию. Владельцы не спешат расставаться с семейными реликвиями, но понимают, что бумага не вечна, поэтому приносят письма и фотографии для сканирования.

До того как закрылись библиотеки (именно они служили местом сбора информации), краеведы оцифровали 230 писем. Это было только начало: людей, приносивших пожелтевшие треугольники, с каждым днем становилось больше и больше. Процесс предполагалось отладить, а опыт - распространить на всю область. Но пришлось все поставить на паузу.

По словам Ивана Труктанова, основную работу по сканированию писем и сбору информации ведет Наталья Кириленко, председатель дзержинского клуба краеведов, директор детской библиотеки имени Зои Космодемьянской.

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- К нам в библиотеку приходила Альбина Михайловна Рожнова, чтобы отсканировать письма деда, - рассказывает Наталья. - Вместе попытались вникнуть в суть, пролистали около 15 страничек, исписанных чернилами и карандашом с двух сторон листа. Каждое письмо - листочек, свернутый и проштампованный, в том числе "ПРОСМОТРЕНО Военной Цензурой". Удивительно: оказывается, не все письма присылали бойцы в виде треугольника, в их семье хранятся и такие, но есть и в виде ромба, с очень сложной системой складывания. Такие письма раскрыть труднее, чем треугольные. Осторожно раскрываем - и перед нами как на ладони судьба одного из многих солдат Великой Отечественной войны. Вот он спрашивает маму, почему долго не пишет, в другом шлет привет с фронта, указывая с какого, но военная цензура тщательно заштриховывает название фронта... Читаем письмо от 14.11.42 года: "Привет с фронта! ...Мама, в отношении меня вы будьте уверены, живу я лучше всех. Земляков со мной имеется, но мало. Большая часть вятские, все горим желанием к разгрому фашизма".

Комментарий

Борис Пудалов, руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области:

- Источник всех сведений об участии граждан в Великой Отечественной войне, в том числе и о пропавших без вести, - архивы Минобороны РФ, и в первую очередь Центральный архив Минобороны в Подольске. Региональные государственные архивы практически ничем не могут помочь в поиске таких сведений - ни о призыве в Вооруженные силы, ни об участии в боевых действиях, ни о судьбе военнослужащего.

В некоторых крупных государственных архивах субъектов РФ, в том числе в ЦАНО, есть на хранении коллекции документов о Великой Отечественной войне, преимущественно личного происхождения. Как правило, это собранные самими архивистами либо поступившие от граждан фронтовые письма и мемуары участников войны и тружеников тыла. Колоссальной редкостью являются дневниковые записи фронтовиков, потому что советским военнослужащим запрещалось вести дневники. В коллекционных документах личного происхождения, преимущественно в текстах фронтовых писем, встречаются упоминания о гибели однополчан (земляков или общих знакомых с адресатом), иногда даже с описанием обстоятельств гибели. Не исключено, что в отдельных случаях такая информация может быть интересна для потомков погибшего бойца. Поэтому нижегородские архивисты постарались опубликовать все имеющиеся на хранении фронтовые письма. К настоящему времени изданы два тома, озаглавленные строчками из писем: "Я пока жив..." и "Здравствуйте, дорогие мои!"

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