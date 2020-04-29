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29.04.2020 10:46
Проект: В регионах

"Ростелеком" досрочно устранил цифровое неравенство в Новосибирской области

"Ростелеком" в полном объеме выполнил работы по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства" (УЦН) в Новосибирской области. Регион стал одним из первых в стране, где программу удалось закончить досрочно.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Теперь жители 279 населенных пунктов Новосибирской области, где проживает порядка 96 тысяч человек, обеспечены бесплатным доступом в интернет. Специалисты компании для этого проложили более 4 300 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и установили точки доступа Wi-Fi.

"Проект по устранению цифрового неравенства - один из самых знаковых для всей компании, потому что он помогает обеспечить равный доступ в интернет как жителям крупных городов, так и маленьких поселков. Сейчас, когда в онлайн переходит и работа, и учеба, без полноценного доступа в сеть прожить еще сложнее, чем раньше. Поэтому для нас было важно завершить программу устранения цифрового неравенства раньше срока, чтобы жители отдаленных сел и деревень как можно быстрее могли пользоваться современными онлайн-сервисами без перебоев", - подчеркнул Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

Работы с 2015 года проводились в каждом из 30 районов Новосибирской области. Больше всего точек доступа теперь насчитывается в Чановском районе - там их 17, меньше всего - в Кочковском районе, где бесплатный Wi-Fi провели в два поселка. Последним населенным пунктом, в котором появилась точка доступа в интернет по программе УЦН, стало село Барлак Мошковского района.

"Мы быстрее, чем многие другие регионы, закончили реализацию проекта по устранению цифрового неравенства. Это очень важно, потому что теперь коммуникации дошли и до самых отдаленных населенных пунктов. Хотелось бы отметить, что сейчас этот проект получил новое развитие: в закон о связи внесены изменения, которые предусматривают расширение перечня населенных пунктов, где устанавливаются точки доступа. Речь идет о включении в проект деревень с населением от 100 человек", - сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

В этом году "Ростелеком" также готов участвовать в региональных программах, направленных на развитие сельской связи. Опыт такой работы у компании есть - в частности, по проекту "500+", который в последние годы реализовывался в партнерстве с Правительством Новосибирской области. Эта программа рассчитана на населенные пункты с численностью от 500 до 1000 человек. В списке - 137 сел и деревень с общим числом жителей более 105 тысяч человек, при этом за последние пять лет "Ростелеком" уже проложил более 900 км оптических линий связи до 70 населенных пунктов.

В региональный проект "500+" также включено строительство базовых станций сотовой связи, что помогает повысить скорость передачи данных и увеличить пропускную способность сетей для одновременного подключения множества пользователей и устройств. С 2018 года такие станции уже установлены в 52 населенных пунктах области.

Справка

Всего в России по программе устранения цифрового неравенства точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с будут введены в эксплуатацию в 13 958 сельских поселениях с населением от 250 до 500 человек. В соответствии с Федеральным законом "О связи" Распоряжением правительства РФ "Ростелеком" назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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