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29.04.2020 19:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростовской области восстановили подбитый в 1942 году танк Т-26

Текст: Николай Грищенко
Фото: ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Фото: ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
Фото: ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

В Ростовской области военные реконструкторы поискового объединения "Скиф" и работники газоснабжающего предприятия восстановили советский легкий танк Т-26. Отреставрированная бронемашина передана в коллекцию музея "Самбекские высоты".

Фото: РИА Новости
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"Т-26 довольно редкая машина и в Ростовской области будет представлена впервые. Современное поколение должно знать на какой технике ковалась Победа", - заявил директор предприятия Владимир Ревенко.

Как оказалась танк был обнаружен в районе хутора Евсеевский Усть-Донецкого района. В июле 1942 году здесь шли жестокие бои с наступавшими немецкими частями. Танкисты прикрывали переправу на реке Кундрючья, но погибли. Артиллерийские снаряды разворотили корму и бок танка, и машина оказалась под водой на глубине двух метров. Летом 2019 года машина была поднята и направлена на реставрацию.

Напомним, что Т-26 был принят на вооружение Красной армии в 1931 году. Вооруженные 45-мм пушкой танки принимали участие в гражданской войне в Испании, у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, а также штурмовали линию Маннергейма.

К лету 1941 года в Красной армии насчитывалось около 10 тысяч Т-26. Тихоходные и со слабой броней они стали легкой целью для врага. На 15 июля 1942 года "двадцать шестые" имелись только в 63-й танковой бригаде (8 штук) и 62-м отдельном танковом батальоне (17 штук) Южного фронта. В ходе боев к концу месяца 15 танков Т-26 были потеряны.

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