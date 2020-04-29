Во время пандемии главным способом общения стали сервисы видеосвязи. Но как же не запутаться в их многообразии? И какие лучше подходят для общения с друзьями, а какие - для работы? "РГ - Неделя" готова представить свой рейтинг.

Zoom

Этот сервис можно смело назвать главным открытием 2020 года. Да, у него множество недостатков, в том числе связанных и с безопасностью. Но кого это волнует? Zoom работает на абсолютно всех платформах, начиная с Windows, Mac и Linux и заканчивая iOS и Android. Еще одним, и самым главным, преимуществом Zoom является его относительно стабильная работа при плохом интернет-соединении. Ограничение в бесплатной и профессиональной версии - 100 человек, за отдельную плату его можно расширить до 1000. Присутствуют фишки вроде замены заднего фона.

Microsoft Teams

Одной из самых популярных платформ для связи стал Microsoft Teams. Это отличный сервис для небольших команд. Бесплатная версия Teams поддерживает групповые видеозвонки до 50 человек и умеет размывать фон (пока только в версии для ПК, но Microsoft обещает добавить такую возможность для работы и учебы).

FaceTime

Если вы "живете" в экосистеме Apple, а у членов вашей семьи или ваших коллег iPhone, MacBook, iPad и так далее, то лучшим выбором, чтобы пообщаться друг с другом, станет FaceTime. В видеоконференцию можно добавлять до целых 32 участников. При этом качество и видео, и звука на высоком уровне.

Hangouts Meet

Приложение для видеосвязи от компании Google. Раньше оно называлось Google Hangouts, однако "корпорация добра" решила провести ребрендинг. Связано это в первую очередь с тем, что работал Google Hangouts крайне нестабильно и "вылетал" на всех возможных платформах. К сожалению, в бесплатной версии в видеоконференции могут участвовать до 10 человек. Такой вариант отлично подойдет небольшим стартапам или для видеосвязи в маленьком коллективе.

Skype

Во многих компаниях Skype используется в качестве рабочего мессенджера, и по умолчанию он установлен практически на всех компьютерах с Windows.

А для организации конференции его даже не обязательно ставить - достаточно лишь браузера. При этом максимальное количество участников ограничено - всего могут подключиться 50 человек.

Facebook Messenger

О том, что в Facebook Messenger можно устраивать видеоконференции, знают далеко не все. Тем не менее вы сможете провести совещание с коллективом, в котором присутствует до 50 человек.

Почта.Mail.ru.

Российская Mail.ru Group начала тестирование бесплатного сервиса видеосвязи. В нем могут принять участие до 100 человек, для этого потребуется регистрация на Mail.ru.

На запрос "Российской газеты" о том, когда сервис предстанет в "боевом" режиме, представители компании ответили, что полностью он заработает уже скоро - в начале мая.