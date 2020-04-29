Российские Ту-160 совершили плановый полет над Балтийским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Продолжительность полета превысила восемь часов. На отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители Финляндии, Дании, Польши и Швеции, пишет РИА Новости.

Летчики дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. В Минобороны подчеркивают, что все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова передал Минобороны РФ два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. На самолетах "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников", постоянно базирующихся в гарнизоне Энгельс под Саратовом, специалисты усовершенствовали систему инерциальной навигации, управление двигателями и вооружением.