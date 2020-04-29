Постановление правительства Саратовской области от 28 апреля 2020 года № 334-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

Во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 27 апреля 2020 года № 11 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) в учреждениях постоянного пребывания людей" Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

дополнить пунктами 1.13-1.15 следующего содержания:

"1.13. Ввести с 29 апреля 2020 года ограничительные мероприятия в учреждениях постоянного пребывания людей независимо от организационно-правовой формы (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, в том числе для несовершеннолетних).

1.14. Руководителям организаций, указанных в пункте 1.13 настоящего постановления:

закрыть организации на вход и выход для проживающих, сотрудников, лиц, оказывающих охранные услуги, и посетителей;

организовать посменную 14-дневную работу с круглосуточным пребыванием работников;

не допускать к работе сотрудников организации старше 65 лет;

обеспечить эпидемиологическую безопасность среды организации, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и дезинфекции в помещениях, в том числе на прогулочных площадках организации, соблюдение сотрудниками и проживающими масочного режима;

обеспечить сотрудников запасом продовольствия, медикаментов, предметов ухода на 14 календарных дней;

обеспечить мониторинг состояния здоровья проживающих и сотрудников организации с измерением температуры тела не менее двух раз в сутки и незамедлительным направлением лиц с признаками острых респираторных инфекций в медицинские организации;

до закрытия предусмотреть возможность на основании приказа организации временного перемещения на весь период до завершения ограничительных мероприятий проживающих граждан, в том числе несовершеннолетних, (при их согласии) в семьи законных представителей, родных, близких, находящихся вне указанных организаций, при их письменном согласии и обязательстве обеспечить в домашних условиях проведение комплексных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

1.15. Министерству здравоохранения Саратовской области обеспечить обследование сотрудников на COVID‑2019 не менее чем за 2 дня до начала следующей смены.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин







