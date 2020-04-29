Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 29 апреля 2020 года № 349 "О внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики Татарстан"

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2020 № 218, от 27.03.2020 № 223, от 30.03.2020 № 234, от 31.03.2020 № 240, от 03.04.2020 № 252, от 06.04.2020 № 260, от 10.04.2020 № 272, от 13.04.2020 № 280, от 18.04.2020 № 306, от 21.04.2020 № 313) следующие изменения:

в подпункте "а" пункта 10 слово "здоровью" заменить словами "здоровью, а также выезда при наличии у них специальных разрешений, выданных в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан, на дачу (загородный дом) или возвращения с дачи (из загородного дома)";

абзац второй пункта 11 дополнить словами ", а также на участие граждан в мероприятиях с количеством участников не более 20 человек, организуемых государственными органами Республики Татарстан или органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан";

дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Запретить охоту на пернатую дичь в период весеннего сезона охоты 2020 года в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.".

2. Внести в Порядок выдачи в Республике Татарстан специальных разрешений на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2020 № 240 "О мерах по реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.04.2020 № 260, от 13.04.2020 № 279, от 18.04.2020 № 306), следующие изменения:

в пункте 5:

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) индивидуальное занятие физической культурой/спортом на открытом воздухе.";

в абзаце тринадцатом слова "подпунктах 10 и 11" заменить словами "подпунктах 10-12".

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении одного дня со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







