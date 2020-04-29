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29.04.2020,  
11:17
Текст:  Светлана Цыганкова

В Японии начали разработку гиперзвуковой противокорабельной ракеты

В Японии объявили о начале разработки гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Она в состоянии поражать как надводные, так и наземные цели, сообщает ATLA - национальное агентство по закупкам, технологиям и логистике.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Работы по ее проектированию начались еще в 2019 году, а завершиться должны к 2030 году, пишет Naval News. Ракета должна быть двухступенчатой. Первая ступень разгонит ее до скорости в 3 Маха. Сама ракета получит двухрежимную комбинированную двигательную установку DMSJ со свойствами сверхзвукового и гиперзвукового прямоточных воздушно-реактивных двигателей. Сначала двигатель будет работать в прямоточном режиме для разгона до 5 Махов, а затем обеспечит скорость полета до 15 Махов.

Как сообщает издание, сначала планируют запускать ракету с наземной установки, но потом ее запустят с истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II, всепогодного истребителя четвертого поколения F-15J/DJ Eagle и истребителя-бомбардировщика F-2.

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