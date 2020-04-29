В Японии начали разработку гиперзвуковой противокорабельной ракеты

#Japan's ATLA started developing a #hypersonic guided #missile able to attack both ships or ground targets. The missile, qualified as "game changer" by the Japanese MoD's agency, will use scramjet engine technology for propulsion 🇯🇵🚀 by @japanesepatrio6 https://t.co/hDDfc2ekRb — Naval News (@navalnewscom) April 27, 2020

В Японии объявили о начале разработки гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Она в состоянии поражать как надводные, так и наземные цели, сообщает ATLA - национальное агентство по закупкам, технологиям и логистике.

Работы по ее проектированию начались еще в 2019 году, а завершиться должны к 2030 году, пишет Naval News. Ракета должна быть двухступенчатой. Первая ступень разгонит ее до скорости в 3 Маха. Сама ракета получит двухрежимную комбинированную двигательную установку DMSJ со свойствами сверхзвукового и гиперзвукового прямоточных воздушно-реактивных двигателей. Сначала двигатель будет работать в прямоточном режиме для разгона до 5 Махов, а затем обеспечит скорость полета до 15 Махов.

Как сообщает издание, сначала планируют запускать ракету с наземной установки, но потом ее запустят с истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II, всепогодного истребителя четвертого поколения F-15J/DJ Eagle и истребителя-бомбардировщика F-2.