Видео: птица сбила летящую к танку американскую ракету TOW

#USArmy 🇺🇸 M2A2 #Bradley #IFV with the 2nd Armored Brigade Combat Team, @3rd_Infantry fires a #BGM71 TOW #ATGM at 1575m on Mielno Range, Drawsko Pomorskie Training Area #DPTA, #Poland 🇵🇱 in support of #DEFENDEREurope 20 pic.twitter.com/pYtIwgb1cE— The Dead District (@TheDeadDistrict) April 27, 2020
Видеосъемка процесса проводилась через тепловизионный канал прицела. По всей видимости, в качестве мишени служил списанный старый средний танк Т-55, находившийся на расстоянии 1 575 метров.
По команде произошел запуск BGM71 TOW. Боеприпас стремительно полетел к объекту, который предстояло поразить. Через несколько секунд кумулятивная боевая часть должна была пробить броню, и экипаж доложил бы об успешно выполненной задаче. Но тут к летящей ПТУР стала приближаться крупная птица. Произошло столкновение с противотанковой управляемой ракетой. После чего последовал мощный силы взрыв, полностью уничтоживший TOW до подлета к цели.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что столкновения с птицами самолетов и вертолетов часто приводит к серьезным последствиям, в том числе к катастрофам, однако об уничтожении ими боевых ракет сведений не было.