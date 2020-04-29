Видео: птица сбила летящую к танку американскую ракету TOW

Необычный случай произошел на Дравско-Поморском военном полигоне в Польше. Здесь экипажи боевых машин пехоты БМП M2A2 Bradley американской второй бронетанковой бригады отрабатывали задачи по уничтожению бронетехники противника.

Видеосъемка процесса проводилась через тепловизионный канал прицела. По всей видимости, в качестве мишени служил списанный старый средний танк Т-55, находившийся на расстоянии 1 575 метров.

По команде произошел запуск BGM71 TOW. Боеприпас стремительно полетел к объекту, который предстояло поразить. Через несколько секунд кумулятивная боевая часть должна была пробить броню, и экипаж доложил бы об успешно выполненной задаче. Но тут к летящей ПТУР стала приближаться крупная птица. Произошло столкновение с противотанковой управляемой ракетой. После чего последовал мощный силы взрыв, полностью уничтоживший TOW до подлета к цели.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что столкновения с птицами самолетов и вертолетов часто приводит к серьезным последствиям, в том числе к катастрофам, однако об уничтожении ими боевых ракет сведений не было.