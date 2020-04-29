Постановление губернатора Волгоградской области от 29 апреля 2020 года № 292 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 26 марта 2020 г. № 218 "О реализации отдельных положений указов Президента Российской Федерации о функционировании государственных и муниципальных органов"

В целях реализации пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 26 марта 2020 г. № 218 "О реализации отдельных положений указов Президента Российской Федерации о функционировании государственных и муниципальных органов" следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:";

2) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области не позднее 30 апреля 2020 г. определить численность гражданских служащих в соответствующем органе исполнительной власти Волгоградской области, обеспечивающих с 01 по 11 мая 2020 г. включительно его функционирование, утвердить перечни таких гражданских служащих и в случае необходимости, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области, своевременно корректировать соответствующие численность и перечни.";

3) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. Рекомендовать главам муниципальных образований Волгоградской области принять меры к реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с учетом положений настоящего постановления.

5. Рекомендовать председателю Волгоградской областной Думы, председателю контрольно-счетной палаты Волгоградской области, председателю Избирательной комиссии Волгоградской области принять меры к реализации пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с учетом положений настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







