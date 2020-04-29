Указ главы Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2020 года № 1148 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзацах первом и втором пункта 13 слова "с 6 по 30 апреля 2020 года" заменить словами "с 6 апреля по 11 мая 2020 года";

2) в подпунктах 2, 3 пункта 24 слова "с 6 по 30 апреля 2020 года" заменить словами "с 6 апреля по 11 мая 2020 года";

3) в пункте 35 слова "с 6 по 30 апреля 2020 года" заменить словами "с 6 апреля по 11 мая 2020 года".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "инфекции (COVID-19)" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) в пункте 1 слова "с 15 по 30 апреля 2020 года" заменить словами "с 15 апреля по 11 мая 2020 года";

3) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 слова "перечень которых утвержден пунктом 33 Указа" заменить словами "согласно приложению № 2 к Указу";

4) в пункте 2 слова "с 15 по 30 апреля 2020 года" заменить словами "с 15 апреля по 11 мая 2020 года";

5) в пункте 2.1 слова "с 20 по 30 апреля 2020 года" заменить словами "с 20 апреля по 11 мая 2020 года".

3. Настоящий Указ вступает со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







