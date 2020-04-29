Указ губернатора Ярославской области от 28 апреля 2020 года № 101 "Об установлении величины прожиточного минимума в Ярославской области за I квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Ярославской области от 30 декабря 1996 г. № 25-з "О порядке определения прожиточного минимума в Ярославской области" и данными, представленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ярославской области за I квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 10100 рублей;

для трудоспособного населения - 11082 рубля;

для пенсионеров - 8228 рублей;

для детей - 10184 рубля.

2. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор области Д.Ю.Миронов







