Бои за Рейхстаг начались в Берлине 75 лет назад

Боевая операция по штурму Рейхстага проводилась на завершающем этапе Берлинской наступательной операции. Ее временные рамки - с 28 апреля по 2 мая 1945 года. Операция завершилась взятием Рейхстага.

К обороне Берлина фашисты подошли с особой тщательностью. Они разделили его на девять секторов. Центральный включал в себя правительственные здания, рейхсканцелярию, гестапо и Рейхстаг. Этот центральный сектор был особенно укреплен и защищался отборными частями СС.

К вечеру 28 апреля части 79-го корпуса 3-й ударной армии заняли район Маобит. На пути боев оказалась река Шпрее. Немцы отчаянно обороняли эту территорию. Но советские войска смогли переправиться через полуразрушенный мост благодаря артиллерийской поддержке. Уже 29 апреля они подошли к зданию Рейхстага.

На следующий день ожесточенные и кровопролитные бои возобновились. Красная армия постоянно атаковала врага. Тот отчаянно сопротивлялся. Но в 14 часов 25 минут лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов смогли укрепить красное знамя на колонне лестницы главного входа. К вечеру 30 апреля бойцы ворвались в здание Рейхстага.

Здесь бои не прекращались даже ночью. Сражались за каждый этаж, лестницу и коридор. Как потом вспоминал участник Берлинской операции и взятия Рейхстага Александр Бессараб, у каждого военнослужащего был красный флажок, которым обозначали захваченные территории. А в 22 часа 40 минут знамя установили в отверстие короны скульптуры Богини Победы.

Но немцы продолжали сопротивляться. Они потеряли верхние этажи здания, но засели в подвалах и оттуда вели непрекращающийся огонь. Они хотели вырваться из окружения. Но не смогли. Их выбили из всех помещений Рейхстага.

Бои продолжались и 1 мая. А утром 2 мая над Рейхстагом развивался красный флаг победы. Его водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом. Их прикрывали автоматчики из роты Ильи Саянова.

Именно это знамя и стало Знаменем Победы.