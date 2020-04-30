Чернокожая телезвезда-карлица мисс Минни погибла в автокатастрофе

34-летняя Эшли Росс, более известная как мисс Минни, звезда реалити-шоу "Маленькие женщины: Атланта" (Little Women: Atlanta), умерла от травм, полученных в автокатастрофе.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителей артистки.

По имеющейся информации, инцидент произошел около полуночи в воскресенье в пригороде Атланты.

Согласно версии полиции, телезвезда-карлица потеряла контроль над своим Nissan Sentra и выехала на встречную полосу, врезавшись в Ford Focus. Водитель которого отделался легкими травмами. В то время как мисс Минни получила серьезные повреждения, была доставлена ​​в Мемориальный госпиталь Грейди где и умерла сутки спустя.

Семья мисс Минни подтвердила смерть родственницы в Instagram.

Little Women: Atlanta - реалити, наблюдающее за группой карлиц Атланты - их дружбой, карьерой и отношениями с мужчинами. Росс была задействована в шоу канала Lifetime с момента его запуска в 2016 году.

Пятый сезон "Маленьких женщин" вышел в прошлом году.