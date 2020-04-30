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30.04.2020,  
09:59
Текст:  Светлана Цыганкова

Франция и Германия разработают общий танк

Leopard 2 Фото: Michael Sohn/ AP Photo Leopard 2 Фото: Michael Sohn/ AP Photo
Leopard 2 Фото: Michael Sohn/ AP Photo
Фото: Sgt. Marcus Fichtl / US Army / wikimedia.org
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Франция и Германия подписали два соглашения о разработке нового перспективного танка MGCS - Main Ground Combat System. Подписи поставили министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и ее французская коллега Флоранс Парли.

Перспективные танки должны заменить немецкие основные боевые танки Leopard 2 и французские Leclerc, сообщает министерство обороны Германии. Предполагается, что MGCS будет готов к середине 2030-х годов.

Что касается финансовых вложений, то две страны разделят их поровну. Кроме того, Франция и Германия должны получить права интеллектуальной собственности, чтобы в дальнейшем использовать эти наработки.

Министры подписали Соглашение 1 для двухлетнего этапа по разработке архитектуры MGCS. На ее основе будет создан демонстратор технологий, с помощью которого согласуют немецкие и французские требования к Main Ground Combat System.

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