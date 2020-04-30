Франция и Германия разработают общий танк

Франция и Германия подписали два соглашения о разработке нового перспективного танка MGCS - Main Ground Combat System. Подписи поставили министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и ее французская коллега Флоранс Парли.

Перспективные танки должны заменить немецкие основные боевые танки Leopard 2 и французские Leclerc, сообщает министерство обороны Германии. Предполагается, что MGCS будет готов к середине 2030-х годов.

Что касается финансовых вложений, то две страны разделят их поровну. Кроме того, Франция и Германия должны получить права интеллектуальной собственности, чтобы в дальнейшем использовать эти наработки.

Министры подписали Соглашение 1 для двухлетнего этапа по разработке архитектуры MGCS. На ее основе будет создан демонстратор технологий, с помощью которого согласуют немецкие и французские требования к Main Ground Combat System.