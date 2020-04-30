Постановление правительства Хабаровского края от 30 апреля 2020 года № 182-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:
1) в абзаце первом пунктов 22, 23, пунктах 24, 25 слова "30 апреля 2020 г." заменить словами "11 мая 2020 г. включительно";
2) в подпункте 4.2 пункта 4:
а) в абзаце первом слова "30 апреля 2020 г." заменить словами "11 мая 2020 г. включительно";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"- следования к месту (от места) работы, осуществление которой предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", либо следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), не приостановленной настоящим постановлением;";
в) абзац восьмой дополнить словами", а также осуществления профессиональной деятельности адвокатов, нотариусов по оказанию ими квалифицированной юридической помощи при наличии служебного удостоверения либо иного документа, подтверждающего их статус";
3) подпункт 1 пункта 101 изложить в следующей редакции:
"1) перечень организаций, на которые не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коро-навирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на территории края согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;";
4) в приложении № 2:
а) тематический заголовок изложить в следующей редакции:
"Перечень организаций, на которые не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на территории Хабаровского края";
б) в пункте 1:
- в абзаце шестом после слова "продукции" дополнить словами ", выполнение работ, оказание услуг";
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- заготовку древесины, переработку древесины, реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, строительномонтажные работы по созданию лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также услуги управления в указанных сферах;";
- дополнить абзацами следующего содержания:
"- добычу и переработку драгоценных, цветных металлов; геологоразведочные работы;
- выполнение работ и оказание услуг в качестве подрядчиков (субподрядчиков) в реализации проектов по разведке, добыче и переработке драгоценных и цветных металлов;
- поставку топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства края и объектов энергетики;
- выполнение работ, оказание услуг в рамках соглашений с Министерством обороны Российской Федерации;
- распространение продукции печатных средств массовой информации;
- полиграфическую деятельность.";
в) в пункте 3:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
государственными (муниципальными) заказчиками, подрядчиками (субподрядчиками) по государственным и муниципальным контрактам и осуществляющие строительство объектов государственной и муниципальной собственности;";
г) дополнить пунктами 8-13 следующего содержания:
"8. Краевые и муниципальные организации, образующие инфраструктуру субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства.
9. Краевое государственное казенное учреждение "Государственный жилищный фонд Хабаровского края".
10. Краевое государственное казенное учреждение "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края".
11. Лизинговые компании.
12. Адвокатские образования (адвокатские бюро, коллегии адвокатов, адвокатские кабинеты).
13. Нотариальная палата Хабаровского края.";
д) дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание: В целях применения настоящего Перечня к организациям также относятся индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.";
5) приложение № 3 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:
"5. Оптико-офтальмологические изделия, в том числе очки, линзы (их комплектующие).
6. Источники питания для слуховых аппаратов.
7. Печатная продукция средств массовой информации.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал
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