Постановление правительства Хабаровского края от 30 апреля 2020 года № 182-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом пунктов 22, 23, пунктах 24, 25 слова "30 апреля 2020 г." заменить словами "11 мая 2020 г. включительно";

2) в подпункте 4.2 пункта 4:

а) в абзаце первом слова "30 апреля 2020 г." заменить словами "11 мая 2020 г. включительно";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"- следования к месту (от места) работы, осуществление которой предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", либо следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), не приостановленной настоящим постановлением;";

в) абзац восьмой дополнить словами", а также осуществления профессиональной деятельности адвокатов, нотариусов по оказанию ими квалифицированной юридической помощи при наличии служебного удостоверения либо иного документа, подтверждающего их статус";

3) подпункт 1 пункта 101 изложить в следующей редакции:

"1) перечень организаций, на которые не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коро-навирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на территории края согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;";

4) в приложении № 2:

а) тематический заголовок изложить в следующей редакции:

"Перечень организаций, на которые не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на территории Хабаровского края";

б) в пункте 1:

- в абзаце шестом после слова "продукции" дополнить словами ", выполнение работ, оказание услуг";

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"- заготовку древесины, переработку древесины, реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, строительномонтажные работы по созданию лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также услуги управления в указанных сферах;";

- дополнить абзацами следующего содержания:

"- добычу и переработку драгоценных, цветных металлов; геологоразведочные работы;

- выполнение работ и оказание услуг в качестве подрядчиков (субподрядчиков) в реализации проектов по разведке, добыче и переработке драгоценных и цветных металлов;

- поставку топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства края и объектов энергетики;

- выполнение работ, оказание услуг в рамках соглашений с Министерством обороны Российской Федерации;

- распространение продукции печатных средств массовой информации;

- полиграфическую деятельность.";

в) в пункте 3:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

государственными (муниципальными) заказчиками, подрядчиками (субподрядчиками) по государственным и муниципальным контрактам и осуществляющие строительство объектов государственной и муниципальной собственности;";

г) дополнить пунктами 8-13 следующего содержания:

"8. Краевые и муниципальные организации, образующие инфраструктуру субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства.

9. Краевое государственное казенное учреждение "Государственный жилищный фонд Хабаровского края".

10. Краевое государственное казенное учреждение "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края".

11. Лизинговые компании.

12. Адвокатские образования (адвокатские бюро, коллегии адвокатов, адвокатские кабинеты).

13. Нотариальная палата Хабаровского края.";

д) дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание: В целях применения настоящего Перечня к организациям также относятся индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.";

5) приложение № 3 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:

"5. Оптико-офтальмологические изделия, в том числе очки, линзы (их комплектующие).

6. Источники питания для слуховых аппаратов.

7. Печатная продукция средств массовой информации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал







