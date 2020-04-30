Постановление правительства Республики Хакасия от 30 апреля 2020 года № 225 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3:

в абзаце первом слова "01 мая" заменить словами "11 мая";

в абзаце четвертом слова "(ОКВЭД 96.02.1)" заменить словами "(ОКВЭД 96.02)";

2) в пункте 6:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), не покидать места проживания (пребывания) с 01 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни или здоровью;

прогулок родителей (иных законных представителей) со своими несовершеннолетними детьми на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания), с учетом социального дистанцирования от прохожих не менее 1,5 метра;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Хакасия (в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с передвижением по территории Республики Хакасия на личном транспорте, а также с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку;

следования к месту проживания (пребывания) одиноко проживающих близких родственников и лиц, находящихся на социальном обслуживании, с целью осуществления присмотра и ухода за ними, доставки им продуктов питания и товаров первой необходимости;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания) с учетом социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Несовершеннолетние дети могут покидать места проживания (пребывания) только в сопровождении своих родителей (иных законных представителей).

Граждане при оставлении мест проживания (пребывания) в случаях, не запрещенных настоящим подпунктом, должны иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

правоустанавливающие или правоподтверждающие документы (при следовании лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку);

справку, выданную работодателем о том, что на них не распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни), введенный указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (при следовании к месту работы).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

случаи оказания медицинской помощи;

деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение всех видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

лиц, которым их работодателями выданы справки о том, что на них не распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни), введенный указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (кроме случаев, когда деятельность приостановлена в соответствии с настоящим постановлением);";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) граждан:

с 02 мая 2020 года при нахождении вне места проживания (пребывания) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски (медицинские, гигиенические), респираторы);

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;";

абзац пятый подпункта 4 изложить в следующей редакции:

"обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) и их обязательное использование;";

3) пункт 9 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

"16) обеспечить соблюдение патологоанатомическими отделениями медицинских организаций рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по порядку захоронения умерших с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7365-2020-24).";

4) в пункте 10:

в подпункте 1 слова "по 01.05.2020" заменить словами "по 11.05.2020";

в подпункте 2 слова "до 01.05.2020" заменить словами "до 11.05.2020";

5) в абзаце втором пункта 13 слова "с 30.03.2020 по 30.04.2020" заменить словами "с 01.05.2020 по 11.05.2020";

6) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

"13.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия:

представить в Министерство здравоохранения Республики Хакасия и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия информацию о специализированных службах по вопросам похоронного дела, созданных органами местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

организовать соблюдение специализированными службами по вопросам похоронного дела рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по порядку захоронения умерших с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7365-2020-24).";

7) приложение 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Обувь.".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







