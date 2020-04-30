Постановление администрации Калужской области от 28 апреля 2020 года № 355 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", решением оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской области от 25.03.2020 в целях реализации на территории Калужской области мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова "до 9.00 30 апреля 2020 года" заменить словами "по 24.00 11 мая 2020 года".

1.2. Дополнить постановление пунктом 7.10 следующего содержания:

"7.10. При нахождении на улице, в общественном транспорте, в такси; посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека.".

1.3. Пункт 8.2.3 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"Ограничения, установленные абзацем первым пункта 8.2.3, с 30 апреля 2020 года не распространяются на парикмахерские услуги, предусмотренные группировкой 96.02.1 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (в ред. приказа Росстандарта от 24.12.2019 № 1463-ст) (далее - ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)), при следующих условиях:

- соблюдение обязательного режима предварительной дистанционной записи потребителей услуги;

- применение работниками средств индивидуальной защиты в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 11.04.2020 № 02/6673-2020-32 "О направлении рекомендаций по применению СИЗ для различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19";

- предоставление потребителям услуг средств индивидуальной защиты;

- проведение обязательной санитарной обработки и дезинфекции рабочего места, инструмента после посещения каждого потребителя услуги;

- обеспечение расстояния между местами обслуживания (креслами) и местами нахождения потребителей услуг в залах обслуживания не менее 1,5 метра.".

1.4. В абзаце первом пункта 8.5 постановления слова "по 24.00 30 апреля 2020 года:" заменить словами "по 24.00 11 мая 2020 года:".

1.5. Пункт 8.5.2 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"- с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировками 47.52.6, 47.76.1 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых залов;

- с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющие(их) услуги, предусмотренные группировкой 95.23 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2);

- с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировкой 47.62.1 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых залов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







