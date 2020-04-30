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30.04.2020 03:54
Рубрика: В мире

Контакты больных коронавирусом будут отслеживать их смартфоны

Текст: Ариадна Рокоссовская
Все больше стран мира разрабатывают приложения для телефона, которые позволяют вычислить людей, контактировавших с больными коронавирусом. А пока что этим занимаются медицинские работники, детективы, а кое-где даже военнослужащие.
Фото: AFP/Oli SCARFF Фото: AFP/Oli SCARFF
Фото: AFP/Oli SCARFF

Совместную разработку, которая позволяет любому смартфону запоминать все аппараты, рядом с которыми он находился в последнее время, еще в апреле анонсировали гиганты Apple и Google. Есть ряд аналогичных технологий, которые помогут установить все "рукопожатия" устройств, то есть, зафиксировать историю контактов носителя коронавируса. При этом, люди, с которыми он контактировал, получат автоматические сообщения о возможном заражении и необходимости провериться на наличие инфекции. В основе любой такой программы лежит технология Bluetooth малого радиуса действия: ваш телефон запоминает устройства вокруг, и постоянно сверяется с базой устройств людей, заболевших Covid-19. Как только в базе появляется код устройства, зафиксированного вашим смартфоном в последние две недели, вы получаете сообщение, что один из ваших контактов болен коронавирусом. Пока человек не заболел, вся история контактов хранится только на его телефоне. Если он заболевает COVID-19, он сообщает об этом на приложение, разработанное службой здравоохранения его страны, и его анонимный код появляется в базе.

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В Австралии и в Сингапуре такая система уже работает, в европейских странах она будет запущена в самое ближайшее время. В понедельник 27 апреля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что на туманном Альбионе система уже проходит испытания. По его мнению, она позволит контролировать ситуацию с распространением вируса, а в перспективе - отменить ограничения, введенные в стране из-за Covid-19.

В Германии поддержали централизованную платформу, разработанную европейским консорциумом по отслеживанию конфиденциальности (PEPP-PT), чтобы избежать нарушения законов ЕС о защите данных, и используют приложение, созданное учеными берлинского института имени Генриха Герца общества Фраунгофера. В Польше неделю назад объявили, что министерством цифрового развития создано свое приложение ProteGO. Оно должно быть запущено в самое ближайшее время. Власти предупреждают, что, для того, чтобы в этой инициативе был смысл, как можно больше людей должны сохранять Bluetooth постоянно включенным.

Тем временем

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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В ситуации, когда все больше стран намерены постепенно снимать ограничения, вызванные эпидемией, отслеживание контактов заболевших и их изоляция на раннем этапе станут приоритетами правительств. Если приложения окажутся эффективными, власти вздохнут с облегчением, ведь пока что составление списков контактов заболевших коронавирусом - это постоянная головная боль властей. Например, в Ирландии, как сообщает The Irish Times, сотрудники социальных служб совершают около двух тысяч звонков в день, чтобы отслеживать распространение коронавируса. Основной костяк - это 200 сотрудников, но в резерве еще 1700 человек, которые прошли обучение и могут быть привлечены к обзваниванию заболевших, если ситуация будет ухудшаться. Среди тех, кто помогает устанавливать контакты инфицированных, кадеты оборонного ведомства. На сегодняшний день установлено более 60 000 контактов.

В Бельгии этим занимается команда из двух тысяч "корона-детективов". По данным местного издания De Tijd, 200 из них работают в Брюсселе, 600 в Валлонии и 1200 во Фландрии. Но и там власти думают над разработкой своего приложения для отслеживания "рукопожатий" устройств.

В США, по данным британской The Daily Telegraph, над установлением контактов заболевших работают 2200 специалистов, но этого явно недостаточно. В нынешней ситуации нужно не меньше ста тысяч таких исследователей, - сообщает издание со ссылкой на представителя Ассоциации государственных и территориальных служб здравоохранения (ASTHO).

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Франция ставит перед собой цель тестировать до 700 тысяч человек в неделю, одновременно снимая ограничения для тех, кто не имел контактов с больными. Возможность использования приложения для телефонов в этой стране должен утвердить парламент.

В Сингапуре такое приложение "TraceTogether" было введено в обиход еще 20 марта, и на сегодняшний день его используют 1,1 миллиона пользователей - это около одной пятой населения страны. Но власти считают, что этого недостаточно. Ежедневно сотрудники полиции и военнослужащие обзванивают от двух до четырех тысяч человек, контактировавших с зараженными Covid-19.

В Южной Корее, где число новых заражений ежедневно сокращается, власти поставили всех заболевших под жесткий контроль. Их контакты вычисляются посредством опросов, информации GPS с их телефонов, отчетов по кредитным картам и данным камер уличного наблюдения. Эта система - "Covid-19 Система Умного менеджмента" - поддерживается национальным центром по контролю и предупреждению заболеваний, и может проанализировать все действия человека всего за 10 минут.

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