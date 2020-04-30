Новости

Крупнейшая сеть кинотеатров мира объявила бойкот фильмам Universal 13:30
Надежду Бабкину выпишут из больницы 1 мая 12:48
Чернокожая телезвезда-карлица мисс Минни погибла в автокатастрофе 11:51
Netflix собирается возродить датский сериал "Правительство" 29.04.2020
Вопрос о дыре в сюжете "Звездных войн" поставил Марка Хэмилла в тупик 29.04.2020

Названы 30 лучших хорроров за всю историю кино

Новости
    30.04.2020, 14:06
Текст:   Олег Усков

Обнародован очередной, приблизительно 100500-й по счету, список лучших фильмов ужасов за всю историю кинематографа. С грозным уточнением: на этот раз он - "абсолютный".

Фото: www.kinopoisk.ru
Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Спорить на тему - дело глупое и неблагодарное, вы же понимаете: всё здесь в той или иной степени непременно субъективно и относительно. Поэтому просто ознакомьтесь, для галочки. Тем более что перечень вполне пристоен и нестыден.

Разве что есть некоторые внутренние трения насчет распределения позиций внутри "чарта".

Вершину покорил мегакульт Хичкока 1960 года "Психо", причем его же "Птицы" рейтинг замкнули - на тридцатой позиции.

Оригинальный "Чужой" - серебряный призер, "бронза" у "Ребенка Розмари" Полански. Практически эталонный сайфай-хоррор Карпентера "Нечто" - четверная строчка. "Сияние" 1980-го, после которого Кинг перестал подавать руку Кубрику, - пятое.

Дальше всё тоже вполне славно. Впрочем, такие новоделы, как "Мы" и "Бабадук" наверняка смутят ортодоксальных фанатов жанра. Еще там из нового есть и несказанно угрюмая и болезненная драма "Впусти меня" - шведский оригинал, заметьте, а не ремейк Ривза 2010-го, тоже ничуть не менее сумрачный.

Поясняется, что при составлении списка телеканал НСТ основывался на оценках агрегаторов Rotten Tomatoes, IMDb и Metacritic, ресурсов Thrillist, Empire Online, Indiewire, Фильм Про и "КиноПоиск". А при подсчете финальных баллов учитывалось не только "попадание фильма в топ каждого из ресурсов и положение фильмов в рейтингах", но и "позиция редакторов НСТ, которые в течение последних тринадцати лет отвечают за формирование сетки главного хоррор-канала страны".

Новости

Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 29.04.2020
Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже 29.04.2020
Кейт Бекинсейл разыграла сцену из "Чайки" на русском языке у себя в саду 29.04.2020
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие 29.04.2020
⧣ США
Фото: Paramount Pictures Россия/ www.youtube.com
Юрий Лоза объяснил, за что невзлюбил Тома Круза 29.04.2020
По "Плоскому миру" Терри Пратчетта снимут еще несколько сериалов 29.04.2020
Видео: американский хор спел "Трех танкистов" в честь встречи на Эльбе 29.04.2020
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер нового "Хэллоуина" снимет сериал "Восставший из ада" для HBO 28.04.2020
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года 26.04.2020
Актер из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко найден мертвым в США 25.04.2020
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Ганн назвал "Ночной дозор" Бекмамбетова в числе любимых боевиков 19.04.2020
Вышел трейлер фильма про Капоне с Томом Харди и Кайлом Маклахленом 16.04.2020
Что посмотреть на карантине: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 2 02.04.2020