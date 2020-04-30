Названы 30 лучших хорроров за всю историю кино

Обнародован очередной, приблизительно 100500-й по счету, список лучших фильмов ужасов за всю историю кинематографа. С грозным уточнением: на этот раз он - "абсолютный".

Спорить на тему - дело глупое и неблагодарное, вы же понимаете: всё здесь в той или иной степени непременно субъективно и относительно. Поэтому просто ознакомьтесь, для галочки. Тем более что перечень вполне пристоен и нестыден.

Разве что есть некоторые внутренние трения насчет распределения позиций внутри "чарта".

Вершину покорил мегакульт Хичкока 1960 года "Психо", причем его же "Птицы" рейтинг замкнули - на тридцатой позиции.

Оригинальный "Чужой" - серебряный призер, "бронза" у "Ребенка Розмари" Полански. Практически эталонный сайфай-хоррор Карпентера "Нечто" - четверная строчка. "Сияние" 1980-го, после которого Кинг перестал подавать руку Кубрику, - пятое.

Дальше всё тоже вполне славно. Впрочем, такие новоделы, как "Мы" и "Бабадук" наверняка смутят ортодоксальных фанатов жанра. Еще там из нового есть и несказанно угрюмая и болезненная драма "Впусти меня" - шведский оригинал, заметьте, а не ремейк Ривза 2010-го, тоже ничуть не менее сумрачный.

Поясняется, что при составлении списка телеканал НСТ основывался на оценках агрегаторов Rotten Tomatoes, IMDb и Metacritic, ресурсов Thrillist, Empire Online, Indiewire, Фильм Про и "КиноПоиск". А при подсчете финальных баллов учитывалось не только "попадание фильма в топ каждого из ресурсов и положение фильмов в рейтингах", но и "позиция редакторов НСТ, которые в течение последних тринадцати лет отвечают за формирование сетки главного хоррор-канала страны".