Новости

В Санкт-Петербурге до 12 мая продлены ограничительные меры 02:00
Канадский военный вертолет упал в море у берегов Греции 01:50
Chery передала кроссоверы медикам для борьбы с коронавирусом 01:38
Байден пообещал не закрывать посольство США в Иерусалиме 01:25
Противолодочные Ту-142 выполнили учебный полет над Балтикой 00:50
В Чехии прошли акции протеста против ограничений из-за COVID-19 00:25
Глава Минздрава рассказал, чем коварен коронавирус 00:09
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом 29.04.2020
В Ионическом море потерпел крушение вертолет НАТО, пилот погиб 29.04.2020
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну 29.04.2020
Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции 29.04.2020
В бывшем детском лагере на Украине нашли БТР, БМП и 100 тонн боеприпасов 29.04.2020
Мурашко отметил важность профильных лечебных учреждений 29.04.2020
Netflix собирается возродить датский сериал "Правительство" 29.04.2020
Студенты российских вузов будут учиться с 6 по 8 мая 29.04.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях заражения коронавирусом 29.04.2020
Вопрос о дыре в сюжете "Звездных войн" поставил Марка Хэмилла в тупик 29.04.2020
Археологи воссоздали бои на мечах времен Бронзового века 29.04.2020
Мурашко: Минздрав рекомендует проверенные препараты от коронавируса 29.04.2020
В Российской армии выявлено уже свыше 2000 случаев заражения коронавирусом 29.04.2020
Попова: За месяц карантинных мер снижены темпы роста заболеваемости 29.04.2020
В ВОЗ рассказали, когда можно снимать ограничения по коронавирусу в России 29.04.2020
Карты "Тройка" начнут продавать в 450 продовольственных магазинах столицы 29.04.2020
Руководство ATP поддержало идею Федерера об объединении двух организаций 29.04.2020
Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект 29.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
30.04.2020 00:50
Рубрика: Власть

Противолодочные Ту-142 выполнили учебный полет над Балтикой

Экипажи двух противолодочных самолетов Северного флота выполнили учебный полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Видео: самолет ВМФ России подкрался к авианосцу США

Как рассказали в министерстве обороны РФ, Ту-142 находились в воздухе более 12 часов. За это время летчики выполнили ледовую разведку, отработали пилотирование в условиях отсутствия наземных средств аэронавигации, решили все поставленные командованием задачи в дальней морской зоне. За маневрами наблюдали норвежские истребители F-16 и F-35, а также британские истребители Typhoon. Последние были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

Самолеты Ту-142 ВКС России приближались "к зоне интересов" Великобритании и НАТО, но не входили в воздушное пространство Соединенного Королевства.

"Полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами", - подчеркнули в пресс-службе Северного флота.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Правительство Минобороны Международные организации НАТО

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии