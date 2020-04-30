Противолодочные Ту-142 выполнили учебный полет над Балтикой

Экипажи двух противолодочных самолетов Северного флота выполнили учебный полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, Ту-142 находились в воздухе более 12 часов. За это время летчики выполнили ледовую разведку, отработали пилотирование в условиях отсутствия наземных средств аэронавигации, решили все поставленные командованием задачи в дальней морской зоне. За маневрами наблюдали норвежские истребители F-16 и F-35, а также британские истребители Typhoon. Последние были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

Самолеты Ту-142 ВКС России приближались "к зоне интересов" Великобритании и НАТО, но не входили в воздушное пространство Соединенного Королевства.

"Полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами", - подчеркнули в пресс-службе Северного флота.