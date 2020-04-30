"Спартак" решил выкупить Соболева у "Крыльев Советов"

Московский "Спартак" собирается использовать опцию выкупа нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева.

Как сообщает Metaratings.ru, такое решение принято по причине того, что игрой нападающего довольны владелец "Спартака" Леонид Федун, генеральный директор клуба Томас Цорн и главный тренер команды Доменико Тедеско. Футболист хорошо влился в коллектив и руководство клуба уверено, что выкуп прав на игрока будет полностью оправдан.

Сумма предполагаемого трансфера составит 4,5 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро "красно-белые" заплатили за аренду футболиста до окончания нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Соболев в матчах за "Крылья Советов" и "Спартак" отметился 10 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.