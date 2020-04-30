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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" решил выкупить Соболева у "Крыльев Советов"

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" собирается использовать опцию выкупа нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Как сообщает Metaratings.ru, такое решение принято по причине того, что игрой нападающего довольны владелец "Спартака" Леонид Федун, генеральный директор клуба Томас Цорн и главный тренер команды Доменико Тедеско. Футболист хорошо влился в коллектив и руководство клуба уверено, что выкуп прав на игрока будет полностью оправдан.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru
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Сумма предполагаемого трансфера составит 4,5 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро "красно-белые" заплатили за аренду футболиста до окончания нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Соболев в матчах за "Крылья Советов" и "Спартак" отметился 10 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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