В Забайкалье завершили первый в этом году капремонт жилого дома

Панельная читинская пятиэтажка стала первым в этом году жилым зданием в Забайкальском крае, где провели работы по капремонту.

В доме №18 на Украинском бульваре заменили систему электроснабжения. Здесь обновили новые этажные щиты и вводно-распределительное устройство, установили автоматические выключатели. Бригада из четырех человек смонтировала более тысячи метров кабельных линий. В подъездах и подвальном помещении выполнили монтаж осветительной системы. Капремонт обошелся 200 жильцам дома почти в 700 тысяч рублей.

Здание было построено в 1967 году. Александр Тишинский, председатель совета дома, проживает здесь со своей семьей почти 40 лет. По его словам, за все это время внутридомовые сети не видели капитального ремонта ни разу.

- Я очень доволен, - говорит Тишинский. - Ребята за месяц привели в порядок проблемную электрику.

Многое здесь зависело и от самих жильцов.

- Они очень активные, - подчеркивает и.о. генерального директора Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Марьяна Грибанова. - Благодаря энергичности председателя совета дома и платежной дисциплине, жильцы ускорили проведение капремонта и решили свои самые актуальные проблемы в первую очередь.

Кстати, в прошлом году собственники квартир в этом доме получили возможность раньше срока отремонтировать прохудившуюся крышу. А сейчас, после обновления электрики, они готовятся к ремонту устаревших систем водоснабжения, водоотведения и к замене теплосетей. Договор на производство строительно-монтажных работ находится на стадии заключения.