Режиссер клипа Noize MC соединил в нем Зону отчуждения и Торонто

26-го апреля мы вспоминали катастрофу на Чернобыльской АЭС, которая произошла в этот день в 1986 году. Музыкант Иван Алексеев - более известный как Noize MC - и его команда представили новый клип и композицию, которая так и называется - "26.04". За три дня клип в YouTube посмотрели более миллиона раз. "Родина" поговорила с его режиссером - Алексеем Тереховым.

Терехов родом из Беларуси, сейчас живет и работает в Канаде, в Торонто. Именно там он снимал кадры, которые перекликаются с ретроснимками, на которых ликвидаторы аварии, расселенный город Припять… В клипе они представлены в формате 3D, стали объемными, создающими эффект присутствия.

- Мы вместе с видеографом Алексеем Тереховым посвящаем эту работу всем людям, жертвующим своими жизнями и здоровьем ради спасения других, - написал в YouTube Иван Алексеев.

Создатели клипа выразили благодарность Алле Сыченко - вдове фотографа Игоря Костина. Именно он сделал большинство самых известных снимков Припяти, в том числе, на крыше разрушенного реактора, где графит с крыши люди сбрасывали фактически вручную. Также использовались снимки Виталия Анькова, Валерия Зурафова, Геннадия Савкина.

Как известно, в 1986-м власти сначала не хотели верить, а затем и признавать ужасные последствия после взрыва реактора на Чернобыльской станции. Но в итоге они вынуждены были это сделать и эвакуация населения все-таки началась. Люди покидали город Припять, где находится станция, как они думали, на время. А оказалось - навсегда.

Город Припять после эвакуации. Фото: Скриншот из видео YouTube/Noize MC

Глядя на кадры с расселенным и закрытым городом и съемки современного города, проецируешь их и на нынешнюю ситуацию. Когда города не закрыты, но пусты. Когда враг - радиация или пандемия коронавируса, как сейчас, - не виден, но смертельно опасен.

Александр Вишневский родом из села Ильинцы, которое тоже оказалось в Зоне отчуждения. Он работал в Припяти и играл там за местную футбольную команду. На некоторых соревнованиях пересекался с Василием Игнатенко - пожарным, который прибыл на тушение пожара сразу после взрыва и получил смертельную дозу облучения.

- Утром 26-го собирался в Припять - у нас должна была быть тренировка, - вспоминал те события Вишневский. - Но автобусы уже не ходили. Тогда поехал в Чернобыль - надеялся оттуда добраться. Все было перекрыто и там. Только без конца шли колонны военной техники.

Колонны военной техники есть и на снимках, которые стали кадрами клипа. Пожарные машины в Припяти и Торонто. Люди на мосту, наблюдающие за пожаром на АЭС, и на мосту, откуда виден весь в огнях мегаполис. Заброшенный парк аттракционов в Припяти и закрытый из-за коронавируса парк в нынешнем канадском городе. Рабочий, выполняющий дорожные работы на улице Торонто, и бойцы, сбрасывающие куски графита с крыши разрушенного энергоблока.

Съемки на мосту Торонто. Фото: Скриншот из видео YouTube/Noize MC

- Все верно: мне хотелось показать связь времен. Это своеобразная перекличка, - говорит Алексей Терехов. - Идея клипа: главный персонаж то ли вспоминает те события, то ли он сын ликвидатора и представляет, как это было. Мы специально не стали обозначать, кто он. Пусть люди самим определят для себя.

Терехов рассказывает, что в Торонто, где он снимали клип, есть ограничительные меры, связанные с коронавирусом, но людям при этом не запрещается свободно перемещаться, без пропусков. Поэтому со съемками проблем не возникло. В клипе Алексей снял своих сына и дочь. А пожарные сами вызвались включить маячки на машинах, чтобы придать яркости картинке.

Возле пожарной станции в Торонто. Фото: Скриншот из видео YouTube/Noize MC

В клипе много любопытных деталей. Например, билет на футбольный матч в Киеве между местным "Динамо" и московским "Спартаком", который состоялся на следующий день после катастрофы. На игру пришло 82 тысячи зрителей. Игру в Припяти, что в ста километрах от Киева, в которой должен был участвовать Александр Вишневский, отменили. А эту - нет.

- В интернете довольно много фотографий билетов с того матча. Печать с датой - настоящая. Таким он и был, - говорит Терехов.

- Пожар - пожаром, но есть и поизысканней драма: кто кого - московский "Спартак" или киевское "Динамо" - это строчки из песни, звучащей в клипе.

Действительно, люди чудом избежали заражения, потому что ветер в тот вечер дул в другую сторону.

- Очень сильный ветер. Никогда такого не было на стадионе в Киеве. Но нам повезло - он дул не от Чернобыля, - вспоминал в одном из интервью игрок "Спартака" Александр Бубнов.

Билет на матч "Динамо" (Киев) - "Спартак" (Москва) 27 апреля 1982 года. Фото: Скриншот из видео YouTube/Noize MC

Противогазы, в которых снимались герои клипа, Алексей Терехов привез с родины - из Беларуси. Говорит, что когда разгуливали в них по Торонто, никто из местных не то что не запаниковал - не обратил внимания.

- В Канаде у нас не возникает проблем. Здесь - дружелюбные люди. Пожарные, узнав, что мы снимаем клип и что было бы здорово, если бы они включили маячки на машинах, только улыбнулись: "Что ж сразу не сказали!" - рассказывает режиссер клипа. - А однажды мы снимали клип в центре города и вокруг нас полицейские кружили на машине. Просто потому что им было интересно, что происходит. Когда мы спросили их, можем ли мы сделать пару кадров с крыши полицейского автомобиля, они попросили только постелить что-то, чтобы не поцарапать краску. Тут посыл такой: если ты не нарушитель, ты фактически хозяин полицейских и всех представителей спецслужб, потому что они живут на деньги налогоплательщиков. Поэтому и девиз у них: "Служить и защищать".

…Терехову было 13 лет, когда случился Чернобыль. Он вспоминает, как это слово произнесла учительница в школе. Но все поняли, что именно произошло, намного позже.

И то - по сарафанному радио.

Кладбище зараженной техники в Зоне отчуждения. Фото: Скриншот из видео YouTube/Noize

- Я бывал в Зоне отчуждения - по пути в Киев, - рассказывает Терехов. - Транзитный проезд раньше был разрешен, сейчас - не знаю. Еще у меня жили родственники в Наровле. Там граница Зоны отчуждения вообще проходит чуть ли не по улице… Мне кажется, сериал "Чернобыль", который был снят каналом НВО, показал цену лжи тех, кто хотел замолчать информацию о взрыве. Власти врали - и это вранье убивало людей.

Чернобыль - это урок всему человечеству.

Алексей - документалист. Но он занимался и музыкальным видео, в частности, для белорусской группы "Ляпис Трубецкой", делал клипы для Ивана Алексеева - Noize MC:

- Когда Иван позвонил мне и сказал про Чернобыль, я подумал: "Боже мой, это же очень глубокая тема". Поэтому я сразу задумал клип как небольшой документальный фильм.

Здесь есть эпизоды, которые зацепят людей, которые помнят то время - фото первомайских демонстраций в Киеве, портреты известных футболистов, принимавших участие в том матче.

Река Припять. На дальнем плане - Чернобыльская АЭС. Фото: Скриншот из видео YouTube/Noize MC

А молодые люди, увидев клип, наверняка заинтересуются темой Чернобыля или, как говорит Алексей, "нырнут в эту пену глубже":

- Хотя в том самом сериале все отлично рассказано и показано. Мы просто добавили пузырьков в эту пену.