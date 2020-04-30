Вид из окна. Юрий Лепский о праздниках для улицы и для дома 09:13

ВИД ИЗ ОКНА

Впервые на моей памяти случилось так, что для Девятого мая, для нашего Дня Победы улицы закрыты. Впервые произошло так, что Девятое мая, этот праздник со слезами на глазах, стал еще и праздником на карантине

Указы и Приказы о порядке награждения орденами и медалями 09:12

"ВРУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЧАСТЯХ..."

Вручение орденов и медалей СССР начальствующему составу и красноармейцам действующей Красной Армии, награжденным Президиумом Верховного Совета СССР за боевые отличия, производить непосредственно в частях, где служат награжденные

Порядок награжденияв годы войны был един и для генерала и для рядового 09:11

ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА

Во время войны было учреждено 9 новых боевых орденов, предназначенных для награждения воинов - от солдата до маршала. Командующим фронтами, флотами и им соответствующим было предоставлено право награждения рядового и командного состава до командира дивизии включительно

Героические деяния этих бойцов остались в тени подвига Александра Матросова 09:10

РЯДОМ С МАТРОСОВЫМ

27 февраля 1943 года стрелок-автоматчик Александр Матросов закрыл грудью амбразуру вражеского дзота, совершил ратный подвиг и стал легендарным героем Великой Отечественной войны. Столь же мужественно действовали в бою и сослуживцы Александра, о чем до недавнего времени было мало известно

Сын рассказал "Родине" о самой неожиданной награде отца 09:09

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ГВАРДИИ РЯДОВОГО

Гвардии-рядовой Василий Кравчук попал на фронт 17-летним, был ранен при штурме Берлина. Боевые ордена и медали "нашли" его уже после войны. Но самыми неожиданными были для него награды, полученные при демобилизации - велосипед и радиоприемник

"Дрались же не за ордена..." Фронтовики о доблестях, о почестях, о славе 09:08

"ДРАЛИСЬ ЖЕ НЕ ЗА ОРДЕНА..."

"А я получил свой первый орден, когда у меня уже было 85 боевых вылетов! Потом выяснилось, что командир никому не давал орденов, пока ему самому не дадут". Участники войны вспоминают о первых и самых ценных наргадах

Фронтовые судьбы молодых актеров, сыгравших в довоенном фильме "Юность поэта" 09:07

В 1941-М ПОГИБ ПУШКИН, А ЧЕРЕЗ ГОД КЮХЕЛЬБЕКЕРА НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ

10 февраля 1937 года на экраны всех кинотеатров СССР вышел фильм "Юность поэта". О том, как сложились фронтовые судьбы актеров, игравших в этом фильме, рассказывает Дмитрий Шеваров

Юрий Бондарев: "Всё, что могу... спасибо за подбитые танки..." 09:06

"ВСЁ, ЧТО МОГУ... СПАСИБО ЗА ПОДБИТЫЕ ТАНКИ..."

Этот номер "Родины" готовился к печати, когда не стало писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева. Отрывок из его романа "Горячий снег" - дань нашей памяти Защитнику и Гражданину Отечества

Ударное окончание войны младшего сержанта Николая Задорожного 09:05

ТРИ ОРДЕНА ЗА ТРИ ДНЯ

Война закончилась. В немецком Мекленбурге, где расположились войска 2-го Белорусского фронта, воцарилась тишина. И в 116-й танковой бригаде занялись представлением бойцов и офицеров к наградам за февральские и мартовские бои

Как награждали санитаров и летчиков 09:04

СЕСТРА, ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ИЗ БОЯ МЕНЯ ТЫ ВЫНЕСЛА В САНБАТ?..

Приказ "О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу" и выписка из Положения о наградах и премиях для личного состава Военно-воздушных сил Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО, ВВС Военно-Морского флота

Как Сталин наградил участников операции по пленению генерала Власова 09:03

ПЛЕНЕНИЕ ГЕНЕРАЛА-ИЗМЕННИКА ВЛАСОВА

На требование назвать себя человек ответил: "Генерал Власов". Оторопев на мгновение, Якушев обратился к нему: "Товарищ генерал..." Но уже в следующую секунду, вскинув автомат, капитан заставил Власова выйти и объявил его арестованным

Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайта[ 09:02

ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ПАМЯТИ

Благодаря миллионам оцифрованных в последние годы архивных документов, сегодня можно, даже не выходя из дома, найти детальную информацию об участниках Великой Отечественной войны

Родина - № 5(520)

"ВСЁ, ЧТО МОГУ... СПАСИБО ЗА ПОДБИТЫЕ ТАНКИ..."

Этот номер "Родины" готовился к печати, когда не стало писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева. Отрывок из его романа "Горячий снег" - дань нашей памяти Защитнику и Гражданину Отечества.
Писатель Юрий Бондарев. Фото: РИА Новости

- Смирно! Товарищ генерал...

Он остановился. Кинулось в глаза: четверо артиллеристов, в донельзя замурзанных, закопченных, помятых шинелях, вытягивались перед ним около последнего орудия батареи. Костерок, угасая, тлел прямо на орудийной позиции - тут же на разостланном брезенте термос, два вещмешка; пахло водкой.

На лицах четверых - оспины въевшейся в обветренную кожу гари, темный, застывший пот, нездоровый блеск в косточках зрачков; кайма порохового налета на рукавах, на шапках. Тот, кто при виде Бессонова негромко подал команду: "Смирно!", хмуро-спокойный, невысокий лейтенант, перешагнул станину и, чуть подтянувшись, поднес руку к шапке, готовясь докладывать. И тогда Бессонов, с пытливым изумлением вглядываясь, едва припомнил, узнал. Это был не тот юный, запомнившийся по фамилии командир батареи, а другой лейтенант, тоже раньше виденный им, встречавшийся ему, кажется, командир взвода, тот самый, который искал на разъезде командира орудия во время налета "мессершмиттов", тот, который в растерянности не знал, где искать.

Прервав доклад жестом руки, узнавая его, этого мрачно-сероглазого, с запекшимися губами, обострившимся на исхудалом лице носом лейтенанта, с оторванными пуговицами на шинели, в бурых пятнах снарядной смазки на полах, с облетевшей эмалью кубиков в петлицах, покрытых слюдой инея, Бессонов проговорил:

- Не надо доклада... Все понимаю. Вас видел на станции. Помню фамилию командира батареи, а вашу забыл...

- Командир первого взвода лейтенант Кузнецов...

- Значит, ваша батарея подбила вот эти танки?

- Да, товарищ генерал. Сегодня мы стреляли по танкам, но у нас оставалось семь снарядов... Танки были подбиты вчера...

Голос его по-уставному силился набрать бесстрастную и ровную крепость; в тоне, во взгляде - сумрачная, немальчишеская серьезность, без тени робости перед генералом, точно мальчик этот, командир взвода, ценой своей жизни перешел через что-то, и теперь это понятое что-то сухо стояло в его глазах, застыв, не проливаясь. И с колючей судорогой в горле от этого голоса, взгляда лейтенанта, от этого будто повторенного, схожего выражения на трех грубых, сизо-красных лицах артиллеристов, стоявших между станинами позади своего командира взвода, Бессонов хотел спросить, жив ли командир батареи, где он, кто из них выносил разведчика и немца, но не спросил, не смог... Ожигающий ветер неистово набрасывался на огневую, загибал воротник, полы полушубка, выдавливал из его воспаленных век слезы, и Бессонов, не вытирая этих благодарных и горьких, ожигающих слез, уже не стесняясь внимания затихших вокруг командиров, тяжело оперся на палочку, повернулся к Божичко. И потом, вручая всем четверым ордена Красного Знамени от имени верховной власти, давшей ему великое и опасное право командовать и решать судьбы десятков тысяч людей, он насилу выговорил:

- Все, что лично могу... Все, что могу... Спасибо за подбитые танки. Это было главное - выбить у них танки. Это было главное..., - и, надевая перчатку, быстро пошел по ходу сообщения в сторону моста.

Кадр из фильма "Горячий снег". Фото: РИА Новости
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