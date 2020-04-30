Вид из окна. Юрий Лепский о праздниках для улицы и для дома 09:13

ВИД ИЗ ОКНА

Впервые на моей памяти случилось так, что для Девятого мая, для нашего Дня Победы улицы закрыты. Впервые произошло так, что Девятое мая, этот праздник со слезами на глазах, стал еще и праздником на карантине

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"ВРУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЧАСТЯХ..."

Вручение орденов и медалей СССР начальствующему составу и красноармейцам действующей Красной Армии, награжденным Президиумом Верховного Совета СССР за боевые отличия, производить непосредственно в частях, где служат награжденные

Порядок награжденияв годы войны был един и для генерала и для рядового 09:11

ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА

Во время войны было учреждено 9 новых боевых орденов, предназначенных для награждения воинов - от солдата до маршала. Командующим фронтами, флотами и им соответствующим было предоставлено право награждения рядового и командного состава до командира дивизии включительно

Героические деяния этих бойцов остались в тени подвига Александра Матросова 09:10

РЯДОМ С МАТРОСОВЫМ

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Сын рассказал "Родине" о самой неожиданной награде отца 09:09

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ГВАРДИИ РЯДОВОГО

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"Дрались же не за ордена..." Фронтовики о доблестях, о почестях, о славе 09:08

"ДРАЛИСЬ ЖЕ НЕ ЗА ОРДЕНА..."

"А я получил свой первый орден, когда у меня уже было 85 боевых вылетов! Потом выяснилось, что командир никому не давал орденов, пока ему самому не дадут". Участники войны вспоминают о первых и самых ценных наргадах

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В 1941-М ПОГИБ ПУШКИН, А ЧЕРЕЗ ГОД КЮХЕЛЬБЕКЕРА НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ

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"ВСЁ, ЧТО МОГУ... СПАСИБО ЗА ПОДБИТЫЕ ТАНКИ..."

Этот номер "Родины" готовился к печати, когда не стало писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева. Отрывок из его романа "Горячий снег" - дань нашей памяти Защитнику и Гражданину Отечества

Ударное окончание войны младшего сержанта Николая Задорожного 09:05

ТРИ ОРДЕНА ЗА ТРИ ДНЯ

Война закончилась. В немецком Мекленбурге, где расположились войска 2-го Белорусского фронта, воцарилась тишина. И в 116-й танковой бригаде занялись представлением бойцов и офицеров к наградам за февральские и мартовские бои

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СЕСТРА, ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ИЗ БОЯ МЕНЯ ТЫ ВЫНЕСЛА В САНБАТ?..

Приказ "О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу" и выписка из Положения о наградах и премиях для личного состава Военно-воздушных сил Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО, ВВС Военно-Морского флота

Как Сталин наградил участников операции по пленению генерала Власова 09:03

ПЛЕНЕНИЕ ГЕНЕРАЛА-ИЗМЕННИКА ВЛАСОВА

На требование назвать себя человек ответил: "Генерал Власов". Оторопев на мгновение, Якушев обратился к нему: "Товарищ генерал..." Но уже в следующую секунду, вскинув автомат, капитан заставил Власова выйти и объявил его арестованным

Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайта[ 09:02

ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ПАМЯТИ

Благодаря миллионам оцифрованных в последние годы архивных документов, сегодня можно, даже не выходя из дома, найти детальную информацию об участниках Великой Отечественной войны

А. Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 год.
Родина - № 8147(520)

"ДРАЛИСЬ ЖЕ НЕ ЗА ОРДЕНА..."

Фронтовики о доблестях, о почестях, о славе

А я получил свой первый орден, когда у меня уже было 85 боевых вылетов! Уже потом выяснилось, что командир полка Еремин - хороший командир, но он никому не давал орденов, пока ему самому не дадут. Поэтому у нас с наградами было туго, но я своего командира не обвиняю.

Кривошеев Григорий Васильевич, гвардии лейтенант, летчик-истребитель 31-го гвардейского истребительного авиационного полка.

Свою первую боевую награду - орден Красной Звезды я получил после того, как год и два месяца провоевал на передовой подо Ржевом и на Курской дуге, был ранен. Но награждать меня забывали, а вот на опасные дела посылали часто, потому что знали мою удачливость и "неубиваемость".

С пятью орденами закончил я две войны: с немцами и с японцами.

Многие, даже долго воевавшие, самое большее имели по две-три награды, а то и по одной.

К сожалению, ни памяти, ни совести, ни малейшей справедливости в присуждении наград не было. Так и хочется призвать на помощь Господа Бога. Но Он был бессилен покарать раздавателей наград. Хотя для меня Он сделал практически невозможное - уберег до самого конца войны от многократно неминуемой смерти. За что и молюсь Ему всю жизнь.

Михин Петр Алексеевич, капитан (впоследствии - подполковник), командир артиллерийского дивизиона1.

Я никогда не отличался тщеславием и не имел особых амбиций. У меня и так за войну пять орденов, включая орден Боевого Красного Знамени. Так к чему мне еще один? Это в двадцать лет к орденам относишься как к чему-то важному и желанному. Я помню, как после Курской Дуги "обмывал" свой первый орден - Красной Звезды. А после, - смотрел на свои и чужие награды более чем спокойно.

Водинский Михаил Петрович, капитан, командир артиллерийского дивизиона.

Вот так вот мы воевали, лейтенантики, никто нас не видел. Я раза три в окружение попадал. Мы уже в Румынии были, я минометной ротой командовал, стрелковой ротой командовал, а ни одной медали, ни одного ордена не получил. Когда Будапешт брали, командовал штурмовым взводом. Только один орден получил. На фронте несколько раз с немцами встречался вот как с вами сейчас, и кто в такой ситуации первый примет решение, тот и побеждал. Получалось, что побеждал всегда я. Сейчас балую своих внуков и правнуков, внуков у меня трое, одна внучка, правнуков четверо.

Расщепкин Виктор Иванович, лейтенант, командир минометного взвода.

На декабрь 1944 года было у меня 144 боевых вылета, проведено 44 воздушных боя, сбито лично 12 самолетов и в группе - 4 самолета. Общий налет - 352 часа. Обеспечил, как ведомый, сбитие 41 самолета противника. Это я вам зачитываю текст из боевой характеристики. За войну имею 2 ордена Боевого Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени и орден Красной Звезды. Войну закончил лейтенантом, командиром звена. Уже после войны я получил ордена Красной Звезды и третий орден Боевого Красного Знамени. Но высшая для меня награда - участие в Параде Победы в 1945 году.

Букчин Семён Зиновьевич, гвардии лейтенант, командир звена 129-го гвардейского истребительного авиационного полка.

Даже на войне все зависело от пиара... Когда в 1994 году мой друг, редактор журнала "Голос инвалида войны", воевавший на фронте командиром полка САУ, ныне покойный Аркадий Тимор, привез мне из Москвы из ЦАМО фотокопии моих наградных листов и я впервые увидел свой наградной за этот бой и описание самого боя, то вдруг понял, что, скорее всего, все танки, уничтоженные моим взводом, просто расписали на всю бригаду, чтобы ордена дали всем, а не только трем экипажам. В моем наградном листе фигурировало всего три танка вместо шести, которые я подбил, и то эти танки "раскидали" по разным дням недели. ...За этот бой, судя по наградному листу, меня представляли к ордену Красной Звезды, а дали медаль "За отвагу". Поверьте, мне сейчас все равно.

Фото: Родина
Ион Деген: Вечером учил меня водитель, как правильно танцуют падеспань...

Деген Ион Лазаревич, гвардии лейтенант, командир танка Т-34, затем - командир танкового взвода и танковой роты.

Дрались же не за ордена. ... Чтобы "боевик" (орден Боевого Красного Знамени. - Ред.) получить, нужно не меньше 30 вылетов и обязательно должен быть сбитый самолет. Тогда только дадут орден Боевого Красного Знамени.

Канищев Василий Алексеевич, гвардии младший лейтенант, летчик 86-го гвардейского истребительного авиационного полка.

Состоялось более 14 тысяч награждений медалями Ушакова и более 12 800 медалями Нахимова.

Бывая на флотах, я видел, с какой гордостью люди носят эти награды. Не раз доводилось слышать от офицеров, что матросские медали Ушакова и Нахимова они воспринимают как знак высокого отличия, свидетельство личного мужества офицера, его непосредственного участия в боях вместе с подчиненными. Особенно ценили эти медали морские пехотинцы и бойцы батарей береговой обороны. Я не раз спрашивал их, почему они хотели бы заслужить именно эти награды. Ответ был один: награждение медалями Ушакова и Нахимова наглядно подтверждает причастность к Военно-Морскому Флоту. А моряки всегда очень гордились этим независимо от того, где им приходилось воевать - на корабле или на суше.

Кузнецов Николай Герасимович, адмирал флота (впоследствии - Адмирал флота Советского Союза), нарком и Главнокомандующий ВМФ2.

Награждение бойцов Красной армии, принимавших участие в Курской битве (5 июля 1943 - 23 августа 1943). / Федор Левшин / РИА НовостиИспользованы материалы с сайта "Я помню. Воспоминания и интервью с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны" // https://iremember.ru/

1. Михин П.А. "Артиллеристы, Сталин дал приказ!" Мы умирали, чтобы победить. М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 516, 514, 540 (Война и мы. Солдатские дневники).

2. Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М.: Голос, 2000. С. 359.

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