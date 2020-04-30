Приказ

N 281

23 августа 1941 года

О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу

Народный комиссар обороны СССР И. Сталин

Для поощрения боевой работы военных санитаров и носильщиков ввести следующие представления о награждении:

1. за вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками или ручными пулеметами представлять к правительственной награде медалью "За боевые заслуги" или "За отвагу" каждого санитара и носильщика;

2. за вынос с поля боя 25 раненых с их винтовками или ручными пулеметами представлять к правительственной награде орденом "Красная Звезда" каждого санитара и носильщика;

3. за вынос с поля боя 40 раненых с их винтовками или ручными пулеметами представлять к правительственной награде орденом "Красное Знамя" каждого санитара и носильщика;

4. за вынос с поля боя 80 раненых с их винтовками или ручными пулеметами представлять к правительственной награде орденом Ленина каждого санитара и носильщика.

Командирам и комиссарам дивизий представлять в Наркомат обороны военных санитаров и носильщиков к правительственным наградам в соответствии с этим приказом.

Приказ ввести в действие по телеграфу.

"ЗА КАЖДЫЙ СБИТЫЙ САМОЛЕТ..."

Из Положения о наградах и премиях для личного состава Военно-воздушных сил Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО, ВВС Военно-Морского флота[...] (З0 сентября 1943 г.)

[...]

20. Летному составу экипажей всех видов авиации (кроме авиации ДД) за успешные боевые действия вне зависимости от представления к правительственным наградам выплачиваются денежные премии:

а) Летчику и штурману, входящим в состав экипажа:

За 30 успешных боевых вылетов... 2000 руб.

За 50 успешных боевых вылетов... 3000 руб.

За 80 успешных боевых вылетов... 4000 руб.

За 120 успешных боевых вылетов... 5000 руб.

Всем остальным членам экипажа по 30% каждому от суммы, полученной командиром экипажа.

б) Члену экипажа, лично сбившему самолет противника:

За каждый сбитый самолет типа бомбардировщик, разведчик или транспортный...1500 руб.

За каждый сбитый самолет прочих типов ...1000 руб.

в) Летчику и штурману, входящим в состав экипажа:

За каждый уничтоженный паровоз или вызванное крушение поезда противника каждому по...750 руб.

Всем остальным членам экипажа каждому по ...500 руб.

г) За потопление миноносца или подводной лодки противника:

Летчику... 10 000 руб.

Штурману... 10 000 руб.

Каждому из остальных членов экипажа по... 2500 руб.

д) За потопление транспорта противника:

Летчику... 3000 руб.

Штурману... 3000 руб.

Каждому из остальных членов экипажа по... 1000 руб.

е) За потопление сторожевого корабля или тральщика противника:

Летчику... 2000 руб.

Штурману... 2000 руб.

Каждому из остальных членов экипажа по... 500 руб.

ж) За потопление баржи, буксира или вооруженной шхуны:

Летчику... 1000 руб.

Штурману... 1000 руб.

Каждому из остальных членов экипажа по... 300 руб. [...]

Командующий Военно-воздушными силами Красной Армии маршал авиации НОВИКОВ