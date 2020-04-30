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ПЛЕНЕНИЕ ГЕНЕРАЛА-ИЗМЕННИКА ВЛАСОВА

Текст: Андрей Смирнов (кандидат исторических наук)
"Прошу подтвердить: награждение по указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1945 года орденом Суворова II степени относится только (к. - Авт.) полковнику Мищенко Ивану Петровичу, или же этим орденом награждены также майор Виноградов Пахом Тимофеевич, старший лейтенант Игнашкин Илья Петрович и капитан Якушов (Якушев. - Авт.) Михаил Иванович"1.

Такая телеграмма поступила 28 июня 1945 года начальнику Управления по награждениям Главного управления кадров Наркомата обороны (ГУК НКО) генерал-майору Виктору Лободе от начальника отдела кадров 1-го Украинского фронта. Подписавший телеграмму полковник Александр Антонюк не упомянул о пятом награжденном - гвардии генерал-майоре танковых войск Евгении Ивановиче Фоминых. По нему (и по Мищенко) у кадровика не могло быть сомнений.

А вот по троим из списка...

И генерал, и старший лейтенант

Полковник Антонюк, конечно, знал, что о награждениях - "за успешное выполнение особого задания командования на фронте" - ходатайствовал аж Военный совет 1-го Украинского фронта: командующий фронтом Маршал Советского Союза Иван Конев, начальник штаба генерал армии Иван Петров и член Военного совета генерал-лейтенант Константин Крайнюков. Ходатайствовал непосредственно перед Верховным главнокомандующим2.

Генерал-майор Евгений Фоминых.

Но чтоб "Суворовым II степени"...

По статуту этим орденом должны были награждаться командиры корпусов, дивизий и бригад, их заместители и начальники штабов.

Да, Фоминых - командир танкового корпуса. Мищенко - командир танковой бригады

Но майор Виноградов - всего лишь начальник отдела контрразведки "Смерш" танковой бригады.

Старший лейтенант Игнашкин - оперуполномоченный того же отдела.

Капитан Якушев - командир батальона...

Капитан Михаил Якушев.

Однако 2 июля генерал Лобода подтвердил: всё верно.

Дать всем пятерым "Суворова" II степени - добавим мы - приказал сам Сталин.

Дать сразу же, не дожидаясь получения наградных листов!

Особое задание

Подходила к концу Пражская операция. Продвигаясь по Западной Чехии на юг, 25-й танковый корпус 13-й армии 1-го Украинского фронта приблизился к расположению вступивших в Чехию с запада американских войск.

Именно туда, в район Лиарже (35 - 40 километров юго-восточнее Пльзеня), и вышла 10 мая 1945 года отходившая из Праги 1-я дивизия Русской освободительной армии (РОА) генерал-майора Сергея Буняченко.

При ней находился и командующий РОА, генерал-лейтенант Андрей Власов.

Фото: Из архивного дела
Как ловили генерала Власова

Узнав от разведки и пленных о том, что юго-восточнее Пльзеня сосредоточились власовцы, командир 25-го танкового корпуса генерал-майор Фоминых приказал командиру 162-й танковой бригады полковнику Мищенко "во что бы то ни стало найти и пленить Власова". Если тот будет уже "в расположении американских частей, то украсть Власова"3!

11 мая Мищенко установил, где находится дивизия Буняченко. Однако американский комендант района, капитан Ричард Донахью, отказался пропустить танкистов за демаркационную линию.

Комбриг вступил в переговоры с командиром 2-го пехотного полка РОА подполковником Вячеславом Артемьевым. Но днем 12 мая выяснилось, что Артемьев с Буняченко лишь тянули время4 и сдаваться "Советам" дивизия не намерена; она вообще уже распущена.

Значит, надо захватить Власова в американской зоне!

Туда Мищенко и направил на машинах командира моторизованного батальона автоматчиков 162-й бригады капитана Якушева с группой бойцов.

23-летний капитан воевал с июня 41-го, был трижды ранен, не раз выполнял "тяжелые боевые задания"5.

Наградной лист капитана Михаила Якушева.

Захват

"Американцы относились к нам тогда хорошо, - вспоминал спустя полвека Якушев, - нашу машину пропустили без особых расспросов"6.

Большой удачей стал встреченный почти сразу капитан РОА Петр Кучинский, решивший сдаться. Это он сообщил Якушеву, что в показавшейся неподалеку автоколонне уходит вглубь американской зоны штаб дивизии Буняченко. А минут через сорок - когда машины Якушева сумели обогнать колонну и остановили ее, развернувшись поперек дороги, - подсказал, что в одной из пяти легковушек может находиться и Власов.

Дальше помог водитель-власовец Илья Комзолов, посоветовавший обходившему машины Якушеву обратить внимание на черный "вандерер" ("шкоду", по Якушеву).

Открыв заднюю дверь, капитан обнаружил на заднем сиденье сбрасывающего с себя не то одеяло, не то (по версии спутников Власова) плащ-палатку высокого человека в очках и во френче без погон.

На требование назвать себя человек ответил: "Генерал Власов".

Оторопев на мгновение, Якушев обратился к нему: "Товарищ генерал..." (заставив, в свою очередь, оторопеть и Власова...)

Но уже в следующую секунду, вскинув автомат, капитан заставил Власова выйти и объявил его арестованным.

Старший из ехавших в колонне американских офицеров, подполковник Мартин, тоже заслуживал "Суворова" II степени: все действия Якушева он одобрил.

И капитан - не то на "вандерере", не то (по версии спутников Власова) на своей машине - повез командарма РОА к полковнику Мищенко.

Предупредив по пути попытку Власова выпрыгнуть из машины7...

Награды

Уже был подписан указ о награждении, уже переформировали в дивизию 25-й танковый корпус - а наградных листов все не было. Их сподобились заполнить лишь в конце октября, после очередного напоминания из Управления по награждениям ГУК НКО. Приводим один из них:

"За время исполнения должности командира Мотострелкового (так в тексте, правильно: моторизованного. - Авт.) батальона Автоматчиков капитан ЯКУШЕВ проявил исключительное мужество и решительность. Батальон под командованием капитана ЯКУШЕВА неоднократно выполнял тяжелые боевые задания.

Особую настойчивость, умение, находчивость и решительность проявил капитан ЯКУШЕВ во время окружения и пленения "армии" (Власова. - Авт.)

Фото: РГАКФД
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Действуя смело и решительно, при помощи взятых пленных, капитан ЯКУШЕВ, имея с собой незначительную группу бойцов, нашел изменника Родины генерал-лейтенанта Власова и предложил ему сдаться в плен. Несмотря на его сопротивление и явное превосходство в силе, последний был доставлен командованию.

За проявленную решительность и личное пленение изменника Родины генерал-лейтенанта ВЛАСОВА капитан ЯКУШЕВ достоин награждения орденом "СУВОРОВА II СТЕПЕНИ".

Командир 162 танковой Новоград-Волынской

Краснознаменной орд. Суворова и Кутузова бригады

полковник

МИЩЕНКО

29 окт[ября] 1945 г.

Достоин награждения орденом "Суворова II степени".

Командир 25 танковой дивизии

Герой Советского Союза

гвардии генерал-лейтенант танковых войск

ФОМИНЫХ

29 октября 1945 года"8

В мае - июне 1942 года, когда 2-я ударная армия генерал-лейтенанта Власова погибала в Любанском "котле", в заболоченных лесах к северу от Новгорода, в ее рядах воевал и старший батальонный комиссар Иван Мищенко. Он был контужен у того самого села Мясной Бор, где немцы замкнули кольцо вокруг армии...

Через три года полковник Мищенко переправил своего бывшего командарма к генералу Фоминых, на суд трибунала и Истории.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 376. Л. 107.

2. Там же. Л. 56, 60 (110).

3. Русский архив. Великая Отечественная. Т. 15 (4-5). М., 1995. С. 170.

4. Александров К.М. Мифы о генерале Власове. М., 2010. С. 198.

5. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 376. Л. 67.

6. Якушов М.И. Как я выкрал генерала Власова // Аргументы и факты. 1996. N 18.

7. Там же; Александров К.М. Указ. соч. С. 197-199.

8. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 376. Л. 67, 67 об.

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