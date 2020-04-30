"Документы Победы" - ежемесячное приложение "Родины" с января по май 2020 года.

Документ (и истории, с ним связанные) в каждом выпуске был свой - приказ и письмо, продуктовая карточка и похоронка. Документ майского номера, завершающий наш проект, - Наградной лист.

Их заполняли - печатных бланков не хватало - на обычных листах из школьной тетради или блокнота. Строгий, официальный документ. Но главный его раздел с кратким описанием подвига писался, как очень точно сказал поэт Борис Слуцкий, "слогом простым и живым". ПРОСТЫМ И ВЕЧНО ЖИВЫМ

***

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!

Что? Пули в каску безопасней капель?

И всадники проносятся со свистом

Вертящихся пропеллерами сабель.

Я раньше думал: "лейтенант"

Звучит "налейте нам",

И, зная топографию,

Он топает по гравию.

Война ж совсем не фейерверк,

А просто - трудная работа,

Когда - черна от пота - вверх

Скользит по пахоте пехота.

Марш! И глина в чавкающем топоте

До мозга костей промерзших ног

Наворачивается на чеботы

Весом хлеба в месячный паек.

На бойцах и пуговицы вроде

Чешуи тяжелых орденов.

Не до ордена. Была бы Родина

С ежедневными Бородино.

Михаил Кульчицкий Фото: Википедия

Михаил Кульчицкий, 26 декабря 1942 года