Вид из окна. Юрий Лепский о праздниках для улицы и для дома 09:13

ВИД ИЗ ОКНА

Впервые на моей памяти случилось так, что для Девятого мая, для нашего Дня Победы улицы закрыты. Впервые произошло так, что Девятое мая, этот праздник со слезами на глазах, стал еще и праздником на карантине

Указы и Приказы о порядке награждения орденами и медалями 09:12

"ВРУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЧАСТЯХ..."

Вручение орденов и медалей СССР начальствующему составу и красноармейцам действующей Красной Армии, награжденным Президиумом Верховного Совета СССР за боевые отличия, производить непосредственно в частях, где служат награжденные

Порядок награжденияв годы войны был един и для генерала и для рядового 09:11

ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА

Во время войны было учреждено 9 новых боевых орденов, предназначенных для награждения воинов - от солдата до маршала. Командующим фронтами, флотами и им соответствующим было предоставлено право награждения рядового и командного состава до командира дивизии включительно

Героические деяния этих бойцов остались в тени подвига Александра Матросова 09:10

РЯДОМ С МАТРОСОВЫМ

27 февраля 1943 года стрелок-автоматчик Александр Матросов закрыл грудью амбразуру вражеского дзота, совершил ратный подвиг и стал легендарным героем Великой Отечественной войны. Столь же мужественно действовали в бою и сослуживцы Александра, о чем до недавнего времени было мало известно

Сын рассказал "Родине" о самой неожиданной награде отца 09:09

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ГВАРДИИ РЯДОВОГО

Гвардии-рядовой Василий Кравчук попал на фронт 17-летним, был ранен при штурме Берлина. Боевые ордена и медали "нашли" его уже после войны. Но самыми неожиданными были для него награды, полученные при демобилизации - велосипед и радиоприемник

"Дрались же не за ордена..." Фронтовики о доблестях, о почестях, о славе 09:08

"ДРАЛИСЬ ЖЕ НЕ ЗА ОРДЕНА..."

"А я получил свой первый орден, когда у меня уже было 85 боевых вылетов! Потом выяснилось, что командир никому не давал орденов, пока ему самому не дадут". Участники войны вспоминают о первых и самых ценных наргадах

Фронтовые судьбы молодых актеров, сыгравших в довоенном фильме "Юность поэта" 09:07

В 1941-М ПОГИБ ПУШКИН, А ЧЕРЕЗ ГОД КЮХЕЛЬБЕКЕРА НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ

10 февраля 1937 года на экраны всех кинотеатров СССР вышел фильм "Юность поэта". О том, как сложились фронтовые судьбы актеров, игравших в этом фильме, рассказывает Дмитрий Шеваров

Юрий Бондарев: "Всё, что могу... спасибо за подбитые танки..." 09:06

"ВСЁ, ЧТО МОГУ... СПАСИБО ЗА ПОДБИТЫЕ ТАНКИ..."

Этот номер "Родины" готовился к печати, когда не стало писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева. Отрывок из его романа "Горячий снег" - дань нашей памяти Защитнику и Гражданину Отечества

Ударное окончание войны младшего сержанта Николая Задорожного 09:05

ТРИ ОРДЕНА ЗА ТРИ ДНЯ

Война закончилась. В немецком Мекленбурге, где расположились войска 2-го Белорусского фронта, воцарилась тишина. И в 116-й танковой бригаде занялись представлением бойцов и офицеров к наградам за февральские и мартовские бои

Как награждали санитаров и летчиков 09:04

СЕСТРА, ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ИЗ БОЯ МЕНЯ ТЫ ВЫНЕСЛА В САНБАТ?..

Приказ "О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу" и выписка из Положения о наградах и премиях для личного состава Военно-воздушных сил Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО, ВВС Военно-Морского флота

Как Сталин наградил участников операции по пленению генерала Власова 09:03

ПЛЕНЕНИЕ ГЕНЕРАЛА-ИЗМЕННИКА ВЛАСОВА

На требование назвать себя человек ответил: "Генерал Власов". Оторопев на мгновение, Якушев обратился к нему: "Товарищ генерал..." Но уже в следующую секунду, вскинув автомат, капитан заставил Власова выйти и объявил его арестованным

Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайта[ 09:02

ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ПАМЯТИ

Благодаря миллионам оцифрованных в последние годы архивных документов, сегодня можно, даже не выходя из дома, найти детальную информацию об участниках Великой Отечественной войны

Родина - № 8147(520)

Война ж совсем не фейерверк...

"Документы Победы" - ежемесячное приложение "Родины" с января по май 2020 года.

Документ (и истории, с ним связанные) в каждом выпуске был свой - приказ и письмо, продуктовая карточка и похоронка. Документ майского номера, завершающий наш проект, - Наградной лист.

Их заполняли - печатных бланков не хватало - на обычных листах из школьной тетради или блокнота. Строгий, официальный документ. Но главный его раздел с кратким описанием подвига писался, как очень точно сказал поэт Борис Слуцкий, "слогом простым и живым". ПРОСТЫМ И ВЕЧНО ЖИВЫМ

***

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!

Что? Пули в каску безопасней капель?

И всадники проносятся со свистом

Вертящихся пропеллерами сабель.

Я раньше думал: "лейтенант"

Звучит "налейте нам",

И, зная топографию,

Он топает по гравию.

Война ж совсем не фейерверк,

А просто - трудная работа,

Когда - черна от пота - вверх

Скользит по пахоте пехота.

Марш! И глина в чавкающем топоте

До мозга костей промерзших ног

Наворачивается на чеботы

Весом хлеба в месячный паек.

На бойцах и пуговицы вроде

Чешуи тяжелых орденов.

Не до ордена. Была бы Родина

С ежедневными Бородино.

Михаил Кульчицкий Фото: Википедия

Михаил Кульчицкий, 26 декабря 1942 года

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