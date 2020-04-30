Указ

от 18 августа 1941 года

О порядке вручения орденов и медалей СССР

Президиум Верховного Совета СССР

Вручение орденов и медалей СССР начальствующему составу и красноармейцам действующей Красной Армии, награжденным Президиумом Верховного Совета СССР за боевые отличия, производить непосредственно в частях, где служат награжденные.

Разрешить военным советам фронтов и армий вручать награжденным ордена и медали от имени Президиума Верховного Совета СССР1.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

УКАЗ

от 6 марта 1942 года

О предоставлении военным советам армий права награждения медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии

Президиум Верховного Совета СССР

Разрешить военным советам армий награждать от имени Президиума Верховного Совета СССР с последующим утверждением Президиумом Верховного Совета СССР бойцов, командиров и политработников, отличившихся на фронте борьбы с немецкими захватчиками медалью "За отвагу" и медалью "За боевые заслуги"2.

Председатель Президиума Верховного Совета СССРМ. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

УКАЗ

от 10 ноября 1942 года

О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР и нагрудными знаками командующим фронтами, флотами, армиями и флотилиями, командирам корпусов, дивизий, бригад, полков

Президиум Верховного Совета СССР

1. Предоставить право награждения от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами и медалями СССР бойцов и командиров, отличившихся на фронте борьбы с немецкими захватчиками, с последующим утверждением награждения Президиумом Верховного Совета СССР:

а) Командующим фронтами, флотами - рядового и начальствующего состава до командира полка и ему соответствующих включительно орденами Красного Знамени, Суворова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями - "За отвагу" и "За боевые заслуги";

б) Командующим армиями, флотилиями - рядового и начальствующего состава до командира батальона и ему соответствующих включительно орденами Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями - "За отвагу" и "За боевые заслуги";

в) Командирам корпусов - рядового и начальствующего состава до командира роты и ему соответствующих включительно орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями - "За отвагу" и "За боевые заслуги";

г) Командирам дивизий, бригад - рядового и начальствующего состава до командира роты и ему соответствующих включительно орденом Красной Звезды и медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".

2. Предоставить командирам полков право награждения рядового и младшего начальствующего состава медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги", а также нагрудными знаками: "Снайпер", "Отличный пулеметчик", "Отличный минометчик", "Отличный артиллерист", "Отличный танкист", "Отличный минер", "Отличный сапер".

3. Установить, что орденом Александра Невского, в дополнение статьи 3 Статута ордена, награждаются и командиры дивизий, бригад.

4. Вручение орденов и медалей СССР начальствующему и рядовому составу Красной Армии и Военно-Морского Флота, награжденным за боевые отличия, производить непосредственно в частях, где служат награжденные. Установить, что вручение орденов и медалей СССР награжденным в действующей армии могут производить командующие и члены Военных Советов фронтов, флотов, армий и флотилий, начальники управлений фронтов (по поручению командующих), командиры корпусов, дивизий, бригад, командующие эскадрами и командиры бригад кораблей, командиры полков3. <...>

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

ПРИКАЗ № 0197

от 7 июля 1944 года

О случаях неправильных награждений и злоупотреблений во 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии

Народный Комиссариат Обороны СССР

При проверке во 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии Главным управлением кадров НКО выявлен целый ряд неправильных награждений и злоупотреблений.

Имели место неоднократные случаи награждения недостойных лиц, в то время как отличившиеся в боях бойцы и офицеры, в том числе раненые, оставались не отмеченными или награждение их затягивалось.

Факты:

1. Приказом командира дивизии N 022/Н от 16.10.43 г. награжден орденом Красной Звезды бывший начальник АХЧ Портянкин Д. П., ничем не проявивший себя на работе, кроме подхалимства, и в боях не участвовавший.

2. Помощник начальника штаба по учету 5-го гвардейского воздушно-десантного полка старший лейтенант Кощанов А. А., пользуясь своим служебным положением и оказанным ему доверием, сам составлял на себя наградные листы и по ним был дважды награжден орденом Красной Звезды. Этот же Кощанов в третий раз представлялся к ордену Красной Звезды, причем в реляции он вымышлено указал, что, якобы, спас боевое знамя полка, чего на самом деле не было.

3. Временно исполнявший должность начальника штаба дивизии майор Пономарчук, по прибытии нового командира дивизии полковника Черного, представил ему на утверждение наградной материал на старшину Соскова - недисциплинированного, грубого в обращении с офицерами и не имеющего вообще никаких боевых заслуг. Сосков, узнав, что приказом командира дивизии он награжден не орденом, а медалью "За отвагу", заявил начальнику отделения кадров дивизии: "Можете ее взять себе, так как медаль мне не нужна".

4. Бывший начальник 4-го отделения штаба дивизии майор административной службы Горовой безосновательно и без санкции командира дивизии возвращал в полки наградные листы на бойцов и офицеров, отличившихся в боях, этим самым оттягивая награждение достойных людей.

Был возвращен наградной лист на гвардии лейтенанта Антипова И. Д., лично сбившего из винтовки самолет противника. На листе была резолюция Горового: "Лучше изложить реляцию, осветить в ней ранее совершенные заслуги и подвиги".

Также был возвращен лист на гвардии сержанта Калинина И. М., который возглавил роту в момент ранения командира и пять раз водил роту в атаку. На этом листе Горовой написал: "А где были офицеры, что ротой командовал сержант?"

5. Правительственные награды работниками штаба обещались за отдельные услуги: за пошивку сапог, выдачу нового костюма, за выдачу горючего, за сожительство.

Помощник начальника штаба по учету старший лейтенант Кощанов заявил сапожнику Садко, что если он пошьет ему сапоги, то получит медаль "За боевые заслуги".

Бывший начальник штаба дивизии полковник Павлищук после награждения начальника АХЧ Портянкина написал ему записку: "Я тебе обещал дать "Звездочку" - и дал, а ты обещал две банки горючего - и не даешь" <...>

Предупреждаю командиров частей и соединений, что за допущение беззаконий в практике награждения виновных буду привлекать к судебной ответственности.

Приказ объявить до командира полка включительно4.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР

Маршал Советского Союза Василевский

1. Русский архив: Великая Отечественная: Т. 13.(2-2). Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. -1942 г. М., 1997. С. 64.

2. Там же. С. 174.

3. Там же. С. 360.

4. Русский архив: Великая Отечественная: Т. 13.(2-3). Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1943-1945 гг. М., 1997. С. 299.