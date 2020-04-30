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Родина - № 8147(520)

РЯДОМ С МАТРОСОВЫМ

Текст: Семен Экштут (доктор философских наук)
Их героические деяния остались в тени легендарного подвига 19-летнего сослуживца
27 февраля 1943 года стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной стрелковой бригады им. Сталина (далее - ОСБр) Александр Матвеевич Матросов закрыл грудью амбразуру вражеского дзота, совершил ратный подвиг и стал легендарным героем Великой Отечественной войны (впервые проведенная полная реконструкция подвига - в "Родине" N2 за 2018 год).

Столь же мужественно действовали в бою и сослуживцы Александра, о чем до недавнего времени было мало известно. Недавно рассекреченные, оцифрованные и выложенные на сайте "Память народа" документы, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны, позволяют не только исправить эту историческую несправедливость, но и осознать высочайшую ценность боевых наград на войне.

И. Раздрогин. Подвиг Александра Матросова. 1957 год.

ПРИКАЗ N 040 ПОЛКОВНИКА АНДРОНОВА

5 марта 1943 года, на второй день после взятия Ржева, командир "матросовской" 91-й ОСБр полковник Сергей Ильич Андронов (1902 - 1969) подписал приказ N 040 о награждении 23 воинов вверенной ему бригады: 4 человека были удостоены ордена Красной Звезды, 9 - медали "За отвагу", 10 - медали "За боевые заслуги"1. Награждены были 7 офицеров, 2 санинструктора, 9 сержантов и 5 красноармейцев. Все они отличились в боях 25-27 февраля на подступах к деревне Чернушки, и восемь из них были ранены.

Здесь это было.

Орден Красной Звезды

Красноармеец 3-го батальона Ярулла Галимов "из противотанкового ружья зажег дзот противника и захватил пулемет".

Младший лейтенант, командир минометной роты 4-го батальона Павел Николаевич Дзисяк действовал отважно и тактически грамотно: был ранен, но сумел сохранить материальную часть своей роты и благодаря своевременно доставленным минам и правильно подготовленным данным для стрельбы уничтожил 2 минометные батареи немцев.

Младший лейтенант, командир взвода автоматчиков 2-го батальона Леонид Семенович Королев вывел из строя пулеметный расчет неприятеля, убил офицера и "повернул пулемет немцев против противника".

Старшина медицинской службы, санинструктор 2-го батальона Валентина Александровна Шипица "показала смелость и отвагу": возглавила атаку на дзот, увлекая за собой красноармейцев, и вынесла с поля боя 46 раненых воинов батальона с их оружием.

Медаль "За отвагу"

Сержант 1-й стрелковой роты 3-го батальона Николай Семенович Борзых после того, как 24 февраля старшина роты выбыл из строя по ранению, принял на себя все его обязанности: днем и ночью, несмотря на ожесточенный пулеметный и минометный огонь врага, вовремя снабжал бойцов роты боеприпасами и горячей пищей, организовал своевременный вынос с поля боя раненых и их оружия. Был ранен.

Лейтенант, командир стрелкового взвода 3-го батальона Григорий Алексеевич Дружбин 25 февраля в боях за деревню Брутово был ранен, но поле боя не покинул и на следующий день с группой бойцов овладел опорным пунктом немцев на подступах к деревне Черное. Только лишь после вторичного тяжелого ранения в правое плечо был эвакуирован в тыл. Стал инвалидом.

Лейтенант, командир стрелкового взвода 4-го батальона Николай Георгиевич Корпачев 25-27 февраля в боях за деревню Черное первым овладел двумя вражескими дзотами и после ранения командира роты по собственной инициативе возглавил роту. Был ранен.

Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 4-го батальона Сергей Федорович Левичев "проявил отвагу, мужество и смелость": принял роту после ранения командира, и его рота первой вошла в Черное и "овладела передним краем обороны противника". Был ранен.

Красноармеец, санинструктор 3-го батальона Варвара Кузьминична Макарова в боях под деревней Черное оказала первую медицинскую помощь и вынесла с поля боя около 60 бойцов и командиров с их оружием.

Лейтенант, заместитель командира пулеметной роты 2-го батальона Владимир Михайлович Рябцев 27 февраля в бою за деревню Чернушки "под ураганным огнем противника уничтожил 6 немцев, хорошо руководил расчетами станковых пулеметов".

Красноармеец, санинструктор 2-го батальона Елизавета Захаровна Солнцева "во время боя вынесла с поля боя 39 человек, в бою проявила стойкость и хладнокровие, призывая вперед бойцов в районе деревни Чернушки".

Старший сержант, помкомвзвода 1-й стрелковой роты 2-го батальона Обит Шарипов 26 февраля в районе деревни Чернушки "подкрался к немецкому дзоту, уничтожил расчет и захватил немецкий пулемет". Был ранен.

Корпачев, Левичев и Макарова награждены медалью "За отвагу", хотя представлялись к ордену Красной Звезды.

Медаль "За боевые заслуги"

Лейтенант, командир взвода автоматчиков 2-го батальона Георгий Михайлович Канделинский 26 февраля в районе деревни Чернушки вместе со своим взводом отбил три вражеские атаки и уничтожил более 15 немцев.

Старший сержант, помкомвзвода 2-й стрелковой роты 2-го батальона Константин Гаврилович Марьсов "находился в отдельной группе, уничтожил 6 немцев, действовал хладнокровно, смело".

Сержант, командир отделения 1-й стрелковой роты 2-го батальона Александр Андреевич Панфилов вместе со своим отделением "отбил контратаку и захватил немецкие траншеи, продвинулся вперед и заставил противника отойти назад".

Золотая Звезда Героя Советского Союза

Красноармейца, стрелка-автоматчика 2-го стрелкового батальона Александра Матвеевича Матросова командир 91-й ОСБр полковник Андронов представил к присвоению звания Героя Советского Союза2. Представление поддержали командир корпуса, командующий армией и командующий фронтом генерал-полковник Еременко.

19 июня 1943 года Александру Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а сам он стал первым советским воином, навечно зачисленным приказом Наркома обороны Маршала Советского Союза Сталина в списки части.

В приказе N269 от 8 сентября 1943 года записано:

"Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии. ...Приказ прочесть во всех ротах, батареях и эскадронах".

Все в жизни может быть издержано,

Изведаны все положенья,

Следы любви самоотверженной

Не подлежат уничтоженью...

Жить и сгорать у всех в обычае,

Но жизнь тогда лишь обессмертишь,

Когда ей к свету и величию

Своею жертвой путь прочертишь3.

ПО СОВОКУПНОСТИ

Настоящий полковник

Сам полковник Сергей Ильич Андронов не получил за эти тяжелые и кровопролитные бои никакой награды. Кадровый офицер Красной армии, он родился в 1902 году, в 1921-м пошел служить, в 24 года стал членом ВКП(б). Войну встретил командиром 22-го кавалерийского полка 20-й кавалерийской дивизии.

Осенью 1941 года в составе 16-й армии генерал-лейтенанта Константина Константиновича Рокоссовского участвовал в Клинско-Солнечногорской операции и в боях под Волоколамском был тяжело ранен - "с переломом большой берцовой кости правой голени"4. Награжден не был.

В июле 1943 года в боях на Западном фронте был контужен в спину. И вновь не был удостоен награды. На этом война для Андронова закончилась.

С января 1944 года полковник командовал 93-й ОСБр в составе Среднеазиатского военного округа (с июля 1945-го - в составе Туркестанского ВО). Лишь 6 августа 1946 года по совокупности проявленных заслуг он получил свою первую боевую награду - орден Отечественной войны I степени.

Наградной лист полковника Сергея Андронова.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 33. Л. 137-161.

2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 30. Л. 369.

3. Пастернак Б.Л. Смерть сапёра // Пастернак Б.Л. Собрание сочинений в 5 томах. Т. 2. М.: Художественная литература, 1989. С. 58, 59.

4. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 744807. Д. 35; 25. Л. 101.

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