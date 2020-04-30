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ТРИ ОРДЕНА ЗА ТРИ ДНЯ

Текст: Андрей Смирнов (кандидат исторических наук)
Ударное окончание войны младшего сержанта Николая Задорожного
Война закончилась. В немецком Мекленбурге, где расположились войска 2-го Белорусского фронта, воцарилась тишина.

И в 116-й танковой бригаде занялись представлением бойцов и офицеров к наградам за февральские и мартовские бои в "польском коридоре" и Восточной Померании.

Первый орден. За Бютов

28 мая 1945 года командир 3-го танкового батальона бригады капитан Николай Самойлович Проценко подписал очередной наградной лист, где в разделе "Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг" значилось:

Фото: Юлия Потапова
День Победы. Кедровая колонна танкиста Терехова

"Младший сержант ЗАДОРОЖНЫЙ Николай Анисимович в боях за город БЮТОВ (ныне польский Бытув. - Авт.) проявил доблесть и мужество. Находясь в разведке в составе танкового экипажа, вывел свой танк по труднопроходимым местам на окраину города и из засады уничтожил одно немецкое самоходное орудие типа ПАНТЕРА ( "Ягдпантеру". - Авт.), четыре бронетранспортера, 10 истребителей танков и до 30 немецких солдат и офицеров.

За проявленные мужество и отвагу младший сержант ЗАДОРОЖНЫЙ Николай Анисимович достоин награждения правительственной наградой - Орденом СЛАВА (так в тексте, правильно: Славы. - Авт.) ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ"1.

Командир бригады гвардии полковник Евгений Антонович Юревич утвердил представление комбата.

Фото: РГАКФД. А-7410
Фотография с парада танкистов 70 лет таила неожиданный сюжет

Успешное вождение танка по труднопроходимой местности - признак хорошей квалификации механика-водителя. Здесь Николаю Задорожному, хлопцу 1926 года рождения, повезло. Будучи призван в армию в мае 1944-го, после освобождения его Одесской области, на фронт он попал только в феврале 45-го. А до того находился в учебном и запасном полках - и сумел, видимо, набрать сравнительно много часов наезда на американском танке М4А2 (у союзников - "Шерман", а у наших танкистов - "эмча"). Не случайно на фронте Николай воевал в должности "механика-водителя старшего".

Конечно, цифры убитых "фрицев" были взяты, скорее всего, с потолка: в бою их сосчитать невозможно. И 45-тонную "Ягдпантеру" с бронетранспортерами поразил, разумеется, не Задорожный, а наводчик его "эмчи".

Но занять выгодную для ведения огня позицию помогает механик-водитель. И успех наводчика заслуженно разделен с "мехводом".

Колонна танков М4А2 ("Шерман") 116-й танковой бригады. Германия. Апрель 1945 года.

Второй орден. За Данциг

Всего через три дня, 31 мая, комбриг утвердил еще два представления, сделанные комбатом на Николая Задорожного - к орденам Отечественной войны II и I степени.

В первом из них заслуги танкиста указаны по-прежнему конкретно:

Фото: из личного архива художника Бориса Федорова
Изорепортаж танкиста Бориса Федорова из поверженного Берлина

"Мл[адший] сержант ЗАДОРОЖНЫЙ Николай Анисимович в боях за город ДАНЦИГ (ныне польский Гданьск. - Авт.) проявил доблесть и мужество. В составе экипажа танка уничтожил 5 немецких танков и самоходных орудий, 6 минометов, 10 истребителей танков и до 50 немецких солдат и офицеров. Смелыми действиями способствовал продвижению батальона вперед"2.

Танки и минометы, уничтоженные "эмчой" Задорожного в Данциге - тоже заслуга в том числе и "мехвода".

Ведь в наступлении огонь из пушки танк ведет не на ходу, а с коротких остановок. Вовремя, в нужную секунду, остановить машину, - а затем вовремя же тронуть ее с места (чтобы не была неподвижной мишенью ни одной лишней секунды!) - на это способен только отличный механик-водитель.

Третий орден. За "бои батальона"

Второе представление от 31 мая не привязано к конкретным боям:

"Сержант (так в тексте. - Авт.) ЗАДОРОЖНЫЙ Николай Анисимович в боях батальона проявил доблесть и мужество. В составе экипажа танка смело преследовал отходящего противника, уничтожая живую силу и технику. Огнем из танка уничтожил 3 самоходных орудия, 2 зенитных орудия, 5 бронетранспортеров, 15 истребителей танков и до 50 немецких солдат и офицеров"3.
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Здесь можно добавить, что "преследовать отходящего противника" в Восточной Померании в марте 1945-го мешала погода. Дороги обледеневали, покрывались мокрым снегом - и М4А2 то и дело норовили сползти в придорожный кювет4. От механика-водителя и тут зависело немало...

Но чем все же объяснить, что Задорожного в течение трех дней представили к трем орденам? Ведь многие умело воевавшие солдаты пришли с войны без единой боевой награды...

Сердце комбата

Пришла разнарядка на представление к ордену Отечественной войны? Но неужели представлять было больше некого? Судя по потерям сержантского и рядового состава 116-й бригады за март 1945 года (110 убитых и раненых5), к концу войны в батальоне Проценко должно было остаться около двух третей тех, кто брал Бютов и Данциг.

Фото: Родина
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Скорее всего, дело в комбате - не скупившемся на награды, использовавшем каждую возможность поощрить солдата. Не случайно в наградном листе на самого капитана Проценко, заполненном 27 февраля 1945 года, отмечалось, что в его батальоне ордена и медали имеют 170 человек6.

21 июня 1945 года, приказом командира 8-го механизированного корпуса, Николай Задорожный был награжден орденами Славы 3-й степени и Отечественной войны 1-й степени. А 23 июня - орденом Отечественной войны 2-й степени.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2399. Л. 67.

2. Там же. Д. 4536. Л. 279.

3. Там же. Д. 4204. Л. 45.

4. Там же. Ф. 3200. Оп. 1. Д. 6. Л. 11, 12.

5. См.: Там же. Л. 1-20.

6. Там же. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4238. Л. 24.

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