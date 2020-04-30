Вид из окна. Юрий Лепский о праздниках для улицы и для дома 09:13

ВИД ИЗ ОКНА

Впервые на моей памяти случилось так, что для Девятого мая, для нашего Дня Победы улицы закрыты. Впервые произошло так, что Девятое мая, этот праздник со слезами на глазах, стал еще и праздником на карантине

Указы и Приказы о порядке награждения орденами и медалями 09:12

"ВРУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЧАСТЯХ..."

Вручение орденов и медалей СССР начальствующему составу и красноармейцам действующей Красной Армии, награжденным Президиумом Верховного Совета СССР за боевые отличия, производить непосредственно в частях, где служат награжденные

Порядок награжденияв годы войны был един и для генерала и для рядового 09:11

ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА

Во время войны было учреждено 9 новых боевых орденов, предназначенных для награждения воинов - от солдата до маршала. Командующим фронтами, флотами и им соответствующим было предоставлено право награждения рядового и командного состава до командира дивизии включительно

Героические деяния этих бойцов остались в тени подвига Александра Матросова 09:10

РЯДОМ С МАТРОСОВЫМ

27 февраля 1943 года стрелок-автоматчик Александр Матросов закрыл грудью амбразуру вражеского дзота, совершил ратный подвиг и стал легендарным героем Великой Отечественной войны. Столь же мужественно действовали в бою и сослуживцы Александра, о чем до недавнего времени было мало известно

Сын рассказал "Родине" о самой неожиданной награде отца 09:09

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ГВАРДИИ РЯДОВОГО

Гвардии-рядовой Василий Кравчук попал на фронт 17-летним, был ранен при штурме Берлина. Боевые ордена и медали "нашли" его уже после войны. Но самыми неожиданными были для него награды, полученные при демобилизации - велосипед и радиоприемник

"Дрались же не за ордена..." Фронтовики о доблестях, о почестях, о славе 09:08

"ДРАЛИСЬ ЖЕ НЕ ЗА ОРДЕНА..."

"А я получил свой первый орден, когда у меня уже было 85 боевых вылетов! Потом выяснилось, что командир никому не давал орденов, пока ему самому не дадут". Участники войны вспоминают о первых и самых ценных наргадах

Фронтовые судьбы молодых актеров, сыгравших в довоенном фильме "Юность поэта" 09:07

В 1941-М ПОГИБ ПУШКИН, А ЧЕРЕЗ ГОД КЮХЕЛЬБЕКЕРА НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ

10 февраля 1937 года на экраны всех кинотеатров СССР вышел фильм "Юность поэта". О том, как сложились фронтовые судьбы актеров, игравших в этом фильме, рассказывает Дмитрий Шеваров

Юрий Бондарев: "Всё, что могу... спасибо за подбитые танки..." 09:06

"ВСЁ, ЧТО МОГУ... СПАСИБО ЗА ПОДБИТЫЕ ТАНКИ..."

Этот номер "Родины" готовился к печати, когда не стало писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева. Отрывок из его романа "Горячий снег" - дань нашей памяти Защитнику и Гражданину Отечества

Ударное окончание войны младшего сержанта Николая Задорожного 09:05

ТРИ ОРДЕНА ЗА ТРИ ДНЯ

Война закончилась. В немецком Мекленбурге, где расположились войска 2-го Белорусского фронта, воцарилась тишина. И в 116-й танковой бригаде занялись представлением бойцов и офицеров к наградам за февральские и мартовские бои

Как награждали санитаров и летчиков 09:04

СЕСТРА, ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ИЗ БОЯ МЕНЯ ТЫ ВЫНЕСЛА В САНБАТ?..

Приказ "О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу" и выписка из Положения о наградах и премиях для личного состава Военно-воздушных сил Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО, ВВС Военно-Морского флота

Как Сталин наградил участников операции по пленению генерала Власова 09:03

ПЛЕНЕНИЕ ГЕНЕРАЛА-ИЗМЕННИКА ВЛАСОВА

На требование назвать себя человек ответил: "Генерал Власов". Оторопев на мгновение, Якушев обратился к нему: "Товарищ генерал..." Но уже в следующую секунду, вскинув автомат, капитан заставил Власова выйти и объявил его арестованным

Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайта[ 09:02

ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ПАМЯТИ

Благодаря миллионам оцифрованных в последние годы архивных документов, сегодня можно, даже не выходя из дома, найти детальную информацию об участниках Великой Отечественной войны

Cправка о подаренном велосипеде.
Родина - № 8147(520)

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ГВАРДИИ РЯДОВОГО

Сын рассказал "Родине" о самой неожиданной награде отца
Мой отец Василий Иванович Кравчук (1926-1996) родился в многодетной крестьянской семье - пять сыновей и пять дочерей. Один за другим уходили на фронт его старшие братья - Дмитрий (участник Сталинградской битвы), Семён (участник разгрома Квантунской армии), Михаил (участник Курской битвы, погиб в 1944 году)...

В августе 1941 года Василию исполнилось 15 лет и он был принят на работу помощником конюха. За отправку лошадей на фронт в хорошем строевом состоянии уже после Победы он был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Но мальчишка рвался с трудового фронта на тот, где воевали братья.

Рядовой Василий Кравчук.

В августе 1943 года Василию исполнилось 17 лет, а в ноябре он получил долгожданную повестку о досрочном призыве на военную службу. И уже в начале лета 1944 года отправлен на фронт, где и встретил свое совершеннолетие.

В феврале 1945 года отец был зачислен в 29-ю отдельную Краснознаменную танковую бригаду, которая накануне штурма Берлина была переименована в 67-ю отдельную гвардейскую Краснознаменную тяжелую танковую бригаду. Тогда же, в марте, в жизни заряжающего зенитной роты произошло важное событие: он был принят в ряды ВЛКСМ, комсомольский билет N 23236952 тоже хранится в нашем домашнем архиве.
Шесть Полных кавалеров Георгиевского креста стали Героями Советского Союза

23 апреля 1945 года, во время штурма Берлина, гвардии рядовой Василий Кравчук был тяжело ранен крупным осколком фашистского снаряда. Очнулся от того, что медсестра делала перевязку. Потому не истек кровью, остался живым. После госпиталей был признан годным к нестроевой, служил санитаром в хирургическом полевом подвижном госпитале N 4359. А 29 января 1946 года был демобилизован из армии. Поступил на курсы колхозных счетоводов, в 1950 году закончил сельскохозяйственный техникум по специальности "ветеринарный техник"...

И только после этого награды, как говорится, "стали находить своего героя": медали "За отвагу", "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне"...

Но, может быть, самыми дорогими наградами для гвардии рядового Василия Кравчука были велосипед и радиоприемник, подаренные ему при демобилизации...

Справка о подаренном велосипеде и радиоприемнике.

_ Кравчук Иван Васильевич Республика Крым

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