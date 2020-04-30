Сын рассказал "Родине" о самой неожиданной награде отца

Мой отец Василий Иванович Кравчук (1926-1996) родился в многодетной крестьянской семье - пять сыновей и пять дочерей. Один за другим уходили на фронт его старшие братья - Дмитрий (участник Сталинградской битвы), Семён (участник разгрома Квантунской армии), Михаил (участник Курской битвы, погиб в 1944 году)...

В августе 1941 года Василию исполнилось 15 лет и он был принят на работу помощником конюха. За отправку лошадей на фронт в хорошем строевом состоянии уже после Победы он был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Но мальчишка рвался с трудового фронта на тот, где воевали братья.

Рядовой Василий Кравчук.

В августе 1943 года Василию исполнилось 17 лет, а в ноябре он получил долгожданную повестку о досрочном призыве на военную службу. И уже в начале лета 1944 года отправлен на фронт, где и встретил свое совершеннолетие.

В феврале 1945 года отец был зачислен в 29-ю отдельную Краснознаменную танковую бригаду, которая накануне штурма Берлина была переименована в 67-ю отдельную гвардейскую Краснознаменную тяжелую танковую бригаду. Тогда же, в марте, в жизни заряжающего зенитной роты произошло важное событие: он был принят в ряды ВЛКСМ, комсомольский билет N 23236952 тоже хранится в нашем домашнем архиве.

23 апреля 1945 года, во время штурма Берлина, гвардии рядовой Василий Кравчук был тяжело ранен крупным осколком фашистского снаряда. Очнулся от того, что медсестра делала перевязку. Потому не истек кровью, остался живым. После госпиталей был признан годным к нестроевой, служил санитаром в хирургическом полевом подвижном госпитале N 4359. А 29 января 1946 года был демобилизован из армии. Поступил на курсы колхозных счетоводов, в 1950 году закончил сельскохозяйственный техникум по специальности "ветеринарный техник"...

И только после этого награды, как говорится, "стали находить своего героя": медали "За отвагу", "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне"...

Но, может быть, самыми дорогими наградами для гвардии рядового Василия Кравчука были велосипед и радиоприемник, подаренные ему при демобилизации...

Справка о подаренном велосипеде и радиоприемнике.

_ Кравчук Иван Васильевич Республика Крым