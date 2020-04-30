США получат самолеты для поиска ядерного оружия

ВВС США намерены переоборудовать три старых летающих танкера KC-135 Национальной гвардии в самолеты для поиска ядерного оружия и следов его применения WC-135. Официальное название модификации Constant Phoenix, но летчики прозвали ее "Нюхач".

Четырехмоторный дальнемагистральный самолет - его гражданский аналог Boeing-707, - оснащен воздушными фильтрами, сейсмическими датчиками и другой аппаратурой для обнаружения следов ядерных взрывов. "Нюхачи" базируются на авиабазе Оффутт в Небраске и летают оттуда по всему свету. В 2006 году прилетевший из Японии WC-135 обнаружил радиоактивную пыль в небе над Корейским полуостровом, подтвердив тем самым сведения о первом ядерном взрыве, проведенном КНДР.

Нельзя сказать, что новые разведчики WC-135 совсем новые - они будут переоборудованы из заправщиков 60-х годов постройки. Но они новее тех самолетов, что летают сейчас, пишет The National Interest. К тому же американский воздушный флот получит три самолета, в то время как сейчас летают два.

Старые WC-135 примерно тех же годов постройки, но переоборудованы они из самолетов службы погоды - у одного даже сохранилась надпись "Weather" на киле. Новые "нюхачи" будут оснащены современными экономичными двигателями, навигационным оборудованием и системами связи. На переоборудование ВВС намерены потратить 200 миллионов долларов, работы планируется завершить в 2022 году.