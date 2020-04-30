У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки

Самозарядные винтовки G3, используемые турецкой армией, были модифицированы таким образом, чтобы предотвратить самоубийства среди солдат. Местные СМИ утверждают, что это проблема действительно остро стоит в вооруженных силах.

Турецкое издание Daily Sabah приводило данные на 2015 год: за 10 лет от самоубийств погибло больше турецких солдат, чем от боевых действий. Издание цитирует портал Silah Report, автор которого решил проанализировать, эффективной ли является эта техническая мера по предотвращению суицидов.

Винтовки G3 в турецком варианте оснастили усиленной защитой спускового крючка. Механизм очень простой. Штампованная металлическая пластина дает доступ к курку только в том случае, когда винтовка используется в нормальном положении.

Однако у этого решения есть немало поводов для критики. Автор портала говорит о том, что власти пытаются "лечить симптомы, а не причины", и указывает на то, что если человек настроен решительно, то защита на винтовке его не остановит. Наличие этого предохранителя, как пишут сами военные, делает оружие неудобным, ранит пальцы.

Впрочем, это решение было применено только на винтовках G3. На новые MPT-76 защитные механизмы пока не были установлены. Общедоступные фотографии свидетельствуют о том, что даже на G3 у солдат-срочников металлическая пластина установлена далеко не всегда. Официальных данных о количестве модифицированных винтовок нет.