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30.04.2020 10:08
Рубрика: Культура

Умер звезда Болливуда Риши Капур

Текст: Наталья Лебедева
Известный болливудский актер и лауреат премии Filmfare Award за лучшую мужскую роль Риши Капур ушел из жизни в возрасте 68 лет после тяжелой болезни.

Его актерская судьба была предрешена с рождения, ведь он был средним сыном знаменитого актера и режиссера Раджа Капура. Риши называли последней звездой старшего поколения этой кинематографической семьи.

Свою первую серьезную роль Риши Капур сыграл в фильме отца "Мое имя клоун". И сразу же был удостоен награды Национальной кинопремии. Но истинный успех к молодому актеру пришел после главной роли в еще одном фильме режиссера Раджи Капура "Бобби". Картина имела в оглушительный успех, а Риши и его юная партнерша Димпл Кападия были признаны лучшими актерами года.

Риши Капуру был настолько убедителен в роли романтичного возлюбленного, что это наложило отпечаток и на все его дальнейшие актерские работы. Именно таким его увидели в фильмах "Исчезновение", "Мститель", "Любовный недуг", "Долг чести", "Море любви" и "Чандни".

А в конце 1980-ых годов Капур снялся с известными советскими актерами Ариадной Шенгелая, Вячеславом Богачевым и Тамарой Яндиевой в советско-индийской ленте "Черный принц Аджуба".

"Это ужасная неделя для индийского кино. Замечательный актер, с огромным числом поклонником из разных поколений, его будет очень не хватать. Мои соболезнования его семье, друзьям и поклонникам во всем мире в это время скорби", - приводит слова члена парламента и лидера партии "Индийский национальный конгресс" Рахула Ганди РИА Новости.

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