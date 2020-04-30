Ярослав Гашек, автор "Похождений бравого солдата Швейка" и еще около 1500 рассказов, сегодня, 30 апреля, отметил бы свой 137-й день рождения. Его юморески, фельетоны и рассказы одних смешили до колик, а других настраивали на совсем недружественный лад. А уж публикация романа о Швейке сразу разделила чешское общество на две половины - одни обожали книгу, другие мечтали расправиться с автором раз и навсегда. Приводим пять любопытных фактов, которые помогут решить, на чьей стороне вы.

Главному герою свое имя подарил старший брат Гашека

Свое имя Швейк получил еще до рождения Гашека. Старший брат писателя Йозеф не прожил и нескольких дней. Гашек никак не мог об этом забыть. Своему главному герою он дал имя брата, который так и не успел даже чуть-чуть пожить… Гашек всю жизнь провел в пивных и кабачках, прослыл человеком совершенно несерьезным, мало чем дорожившим. А вот поди ж ты.

Многие герои его книги были реальными личностями и прямо скажем - отлично узнаваемыми

Бретшнейдер точно не был рад своему портрету. Как известный тогда всей Праге фельдкурат Ибл (Кац), о котором Швейк говорит: "Мне нравится, когда люди становятся идиотами в квадрате". Ванек, Ходоунский, Марек, Гаек… Все по-разному относились к своей неожиданной славе. Кадет Ганс Биглер не был кадетом - он заканчивал с Гашеком школу вольноопределяющихся, потом стал фельдшером. Хотя вот поручик Рудольф Лукаш закончил войну в чине майора, и о Гашеке говорил только хорошо, подчеркивая, что он был достойным и порядочным человеком.

Настоящий капитан Сагнер, как и Лукаш, служил честно, был храбрым офицером, у него были заслуженные и высокие военные награды. А умер в 1927 году в психиатрической больнице. Тогда еще поствоенный синдром никто всерьез не рассматривал… Кому-то смех помогал, а кому-то нет. Гашек смеялся всю жизнь. Ну так он и шутил всю жизнь. Очень короткую и яркую жизнь. А роман так и не дописал.

Роман перевели на 58 языков, но мало кто мог его прочесть и понять до конца.

Эту книгу перевели на 58 языков, включая эсперанто. Библия, публицистика Ленина и детективы Агаты Кристи опережают ее только по количеству экземпляров. И если вы считаете, что знаете роман "Похождения бравого солдата Швейка…", ознакомившись с русским переводом, - вы ошибаетесь. Переводы Г. Зуккау и П. Богатырева выполнены добросовестно, но… И дело не только в том, что Гашеку было плевать на цензурные ограничения. Даже прочесть роман по-чешски, не зная толком чешского быта, вплоть до устройства стойки в пивной, названия пород собак и совершенно особых именований и характеристик спиртных напитков… почти невозможно! Многого ведь даже в словаре не найдешь. К тому же словарей нужно как минимум четыре - чешский, немецкий, венгерский и словацкий. Гашек свободно владел этими языками, а еще знал русский, немного французский и вполне бегло говорил на цыганском, татарском и башкирском, а также владел основами китайского и корейского.

Так вот - кто бы там ни переводил эту книгу, есть вещи невозможные. Язык, которым написан роман, настолько прекрасен, настолько точен, полон таких деталей и оттенков, что читать эту книгу в оригинале… тоже совершенно невозможно! Хотя бы потому, что приступы смеха гораздо чаще, чем при чтении перевода.

Гашек владел уникальным мастерством рассказчика и написал свой роман практически без черновиков

Роман написан практически без черновиков, последние части вовсе надиктованы - причем практически не требовали редактирования, настолько владел Гашек мастерством рассказчика. Но есть много писателей-рассказчиков, а роман Гашека - одно из главных событий мировой литературы. В чем же секрет?

Он вполне может быть и в том, что иная фотография оказывается страшнее самого злого шаржа (если не верите - посмотрите на собственную, в паспорте). Так, наверное, есть и времена, абсолютно точное изображение которых убийственно смешно. Период заката Австро-Венгерской империи, которой уже не существовало в момент написания романа, оказался именно таким временем, которое уже никогда не повторится в истории в таком масштабе и в таких красках.

Но для такого изображения мало быть просто писателем. Нужно как Гашек - редактировать журнал "Жизнь животных" и придумать "ящера идиотического" и "быка съедобного", торговать крашеными собаками, поработать аптекарем, продавая лечебные травы для скота, пройти пешком всю Восточную Европу, Россию и Сибирь, попробовать все сорта пива в Чехии… Непросто быть писателем! И очень не полезно для здоровья. А Гашек ведь был еще и политиком!

Гашек основал свою Партию умеренного прогресса

Гашек был основателем и лидером уникальной - причем самой настоящей политической партии - Партии умеренного прогресса в рамках закона. Вот некоторые пункты ее программы:

- Повторное введение рабства

- Национализация сторожей

- Реабилитация животных

- Установление государственных учреждений для слабоумных депутатов

- Повторное введение инквизиции

- Святость духовенства и Церкви

- Обязательное введение алкоголизма

Это все придумал Гашек! Не подумайте чего…