Главному герою свое имя подарил старший брат Гашека
Свое имя Швейк получил еще до рождения Гашека. Старший брат писателя Йозеф не прожил и нескольких дней. Гашек никак не мог об этом забыть. Своему главному герою он дал имя брата, который так и не успел даже чуть-чуть пожить… Гашек всю жизнь провел в пивных и кабачках, прослыл человеком совершенно несерьезным, мало чем дорожившим. А вот поди ж ты.
Многие герои его книги были реальными личностями и прямо скажем - отлично узнаваемыми
Бретшнейдер точно не был рад своему портрету. Как известный тогда всей Праге фельдкурат Ибл (Кац), о котором Швейк говорит: "Мне нравится, когда люди становятся идиотами в квадрате". Ванек, Ходоунский, Марек, Гаек… Все по-разному относились к своей неожиданной славе. Кадет Ганс Биглер не был кадетом - он заканчивал с Гашеком школу вольноопределяющихся, потом стал фельдшером. Хотя вот поручик Рудольф Лукаш закончил войну в чине майора, и о Гашеке говорил только хорошо, подчеркивая, что он был достойным и порядочным человеком.
Настоящий капитан Сагнер, как и Лукаш, служил честно, был храбрым офицером, у него были заслуженные и высокие военные награды. А умер в 1927 году в психиатрической больнице. Тогда еще поствоенный синдром никто всерьез не рассматривал… Кому-то смех помогал, а кому-то нет. Гашек смеялся всю жизнь. Ну так он и шутил всю жизнь. Очень короткую и яркую жизнь. А роман так и не дописал.
Роман перевели на 58 языков, но мало кто мог его прочесть и понять до конца.
Эту книгу перевели на 58 языков, включая эсперанто. Библия, публицистика Ленина и детективы Агаты Кристи опережают ее только по количеству экземпляров. И если вы считаете, что знаете роман "Похождения бравого солдата Швейка…", ознакомившись с русским переводом, - вы ошибаетесь. Переводы Г. Зуккау и П. Богатырева выполнены добросовестно, но… И дело не только в том, что Гашеку было плевать на цензурные ограничения. Даже прочесть роман по-чешски, не зная толком чешского быта, вплоть до устройства стойки в пивной, названия пород собак и совершенно особых именований и характеристик спиртных напитков… почти невозможно! Многого ведь даже в словаре не найдешь. К тому же словарей нужно как минимум четыре - чешский, немецкий, венгерский и словацкий. Гашек свободно владел этими языками, а еще знал русский, немного французский и вполне бегло говорил на цыганском, татарском и башкирском, а также владел основами китайского и корейского.
Так вот - кто бы там ни переводил эту книгу, есть вещи невозможные. Язык, которым написан роман, настолько прекрасен, настолько точен, полон таких деталей и оттенков, что читать эту книгу в оригинале… тоже совершенно невозможно! Хотя бы потому, что приступы смеха гораздо чаще, чем при чтении перевода.
Гашек владел уникальным мастерством рассказчика и написал свой роман практически без черновиков
Роман написан практически без черновиков, последние части вовсе надиктованы - причем практически не требовали редактирования, настолько владел Гашек мастерством рассказчика. Но есть много писателей-рассказчиков, а роман Гашека - одно из главных событий мировой литературы. В чем же секрет?
Он вполне может быть и в том, что иная фотография оказывается страшнее самого злого шаржа (если не верите - посмотрите на собственную, в паспорте). Так, наверное, есть и времена, абсолютно точное изображение которых убийственно смешно. Период заката Австро-Венгерской империи, которой уже не существовало в момент написания романа, оказался именно таким временем, которое уже никогда не повторится в истории в таком масштабе и в таких красках.
Но для такого изображения мало быть просто писателем. Нужно как Гашек - редактировать журнал "Жизнь животных" и придумать "ящера идиотического" и "быка съедобного", торговать крашеными собаками, поработать аптекарем, продавая лечебные травы для скота, пройти пешком всю Восточную Европу, Россию и Сибирь, попробовать все сорта пива в Чехии… Непросто быть писателем! И очень не полезно для здоровья. А Гашек ведь был еще и политиком!
Гашек основал свою Партию умеренного прогресса
Гашек был основателем и лидером уникальной - причем самой настоящей политической партии - Партии умеренного прогресса в рамках закона. Вот некоторые пункты ее программы:
- Повторное введение рабства
- Национализация сторожей
- Реабилитация животных
- Установление государственных учреждений для слабоумных депутатов
- Повторное введение инквизиции
- Святость духовенства и Церкви
- Обязательное введение алкоголизма
Это все придумал Гашек! Не подумайте чего…