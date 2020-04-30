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30.04.2020,  
12:31
Текст:  Александр Степанов

В России создают систему, способную определять тип беспилотника

В России разрабатывают систему противодействия беспилотникам, которая сможет определять тип БПЛА. Как сообщает РИА Новости, работы над анти-дроном начал концерн "Вега", который входит в холдинг "Росэлектроника".
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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В состав новой системы, которая получила название "Эгида", войдут пассивный когерентный локатор для обнаружения движущихся объектов, в том числе не излучающих GPS-сигналы. Кроме того, ее оснастят модулем подавления и модулем радиомониторинга, который позволяет определить местоположение оператора дрона. Работы по созданию планируется закончить в первом квартале 2021 года.

"Эгида", используя специальное программное обеспечение, сможет отличить беспилотник самолетного типа от вертолетного и аэростатического, что позволит прогнозировать траекторию посадки беспилотника после прерывания его канала связи с пунктом управления. Кроме того, система будет способна обнаружить и даже нейтрализовать БПЛА, которые работают по зашифрованным каналам связи или глушащие свой сигнал.

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