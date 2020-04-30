Взрыв редкой российской авиабомбы показали на видео

Имитационная авиабомба ИАБ. Фото: FighterBomber pic.twitter.com/M1h5xOy2Y1— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 30, 2020
В Сети появились фото очень редкого авиационного боеприпаса - 500-килограммовой имитационной бомбы ИАБ, - и видео его применения.
ИАБ изображает на учениях взрыв тактического спецбоеприпаса ТН-1200, входящего в арсенал фронтового бомбардировщика Су-24М. Либо другого ядерного оружия. По понятным причинам применять среди своих войск настоящую атомную бомбу невозможно.
- Устройство у бомбы простое. По сути, это бочка с керосином и взрывателем. При подрыве боеприпаса керосин превращается в газовоздушную смесь и красиво вспыхивает в виде грибка, весьма отдаленно напоминающего ядерный, - пишет опубликовавший файлы FighterBomber.
Отмечается, что данный боеприпас крайне редок. Еще более раритетно видео его использования .
Подрыв ИАБ. Видео: FighterBomber pic.twitter.com/4DZ5vSXHTO— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 30, 2020