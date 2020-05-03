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Беларусь потратит почти 1,5 млн долларов на телешоу о своих достижениях

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    03.05.2020, 19:53
Текст:   Олег Усков
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости

Власти Беларуси готовы потрать примерно 1,4 миллиона долларов (3,4 млн белорусских рублей) из бюджета страны на съемку патриотического телесериала, рассказывающего о достижениях и успехах республики.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

С уточнением, что шоу должно состоять из восьми 44-минутных эпизодов, в игровой форме отражающего достижения социально-экономического развития Республики Беларусь.

Предложения по проекту в формате открытого конкурса принимаются до 27 мая. При этом жанрово авторов сериала не ограничивают, то есть это может быть и драма, и мелодрама, и приключенческая постановка.

Язык шоу - русский или белорусский, с английскими субтитрами.

Срок производства сериала - шестнадцать месяцев от даты заключения договора.

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