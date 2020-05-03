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03.05.2020 18:30
Рубрика: Общество

Неизвестный Берлин 1945-го покажут из Москвы

Текст: Артем Локалов
В Еврейском музее и Центре толерантности готова к открытию выставка "Неизвестный Берлин. Май 1945 года". На ней представят снимки двух операторов - Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга. Ранее их работы нигде не публиковались.

Они снимали победный Берлин в 1945-м, а пересеклись только через 75 лет - на выставке в Москве. Она наверняка собрала бы много людей, но из-за коронавируса снимки будут доступны только на сайте Еврейского музея - начиная с 8 мая.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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На фото - не только исторические моменты, но и берлинские сцены после окончания войны. У Ильи Аронса, например, есть снимки первых кафе, открывшихся в городе; первых немецких регулировщиков, сменивших советских регулировщиц с флажками, которых часто можно увидеть в хронике…

Но до победного Берлина у операторов был долгий путь. Аронс ушел в московское ополчение в 1941-м, почти все его друзья по ВГИКУ погибли позже под Вязьмой, а он уцелел. Эвакуировался вместе со ВГИКом в Алма-Ату, где собрался весь цвет советской кинематографии. Затем попал на Южный фронт и почти сразу оказался в окружении.

Пробиваясь из него, армия вышла к Пятигорску, где в то время находилась вся семья Аронса. Когда немцы были рядом с городом, капитан дал ему машину - чтобы вывез из города родных. Аронс не успел - немецкие танки уже вошли в Пятигорск. Родителей, сестру с годовалым ребенком и бабушку вместе с тысячами евреев Пятигорска расстреляли фашисты.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Эти подробности рассказала Елена Якович - режиссер-документалист и куратор выставки. Благодаря ей уникальные снимки смогут увидеть все.

- В прошлом году я возвращалась из Израиля в Москву и таксист рассказал, что он сын фронтового оператора, а дома у его брата Владимира хранится весь архив, - говорит Елена. - Считалось, что в архиве - семейные снимки. Но потом Владимир открыл одну из коробок, откуда выпал боевой патрон. Стал изучать снимки. Оказалось, это целый фронтовой архив!

Аронс участвовал в освобождении Кавказа, в Новороссийске познакомился с Леонидом Брежневым, в Великую Отечественную защитил диплом на тему "Работа оператора на фронте", который состоял из теоретической записки и съемок, вошедших во многие киножурналы.

…Валерия Гинзбурга - младшего брата Александра Галича - командировали в Берлин в 1945-м на студию "Бабельсберг". Когда Елена работала над фильмом о Галиче, она увидела в домашнем архиве берлинское фотографии его брата Валерия.

Фото: Великжанин Виктор/ТАСС
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- Студия "Бабельсберг" была центром киноиндустрии Третьего рейха, - говорит Елена Якович. - Там снималось пропагандистское еженедельное немецкое обозрение "Вохеншау". Туда же свозились трофейные пленки, в том числе, советские. Гинзбург вместе с другими студентами и преподавателями ВГИКа отбирал пленки и киноаппаратуру для вывоза в СССР. Так он оказался в Берлине весной 45-го.

У Гинзбурга, который впоследствии станет великим оператором, снимет фильм Александра Аскольдова "Комиссар", сохранились снимки разрушенных берлинских улиц, детей у неработающего фонтана, беженцев.

Аронс же всегда сожалел, что не смог сделать съемку в бункере Гитлера, где оказался одним из первых вместе с бойцами Первого Белорусского фронта. Было слишком темно…

На его снимках историческое совещание Первого Белорусского фронта перед штурмом Берлина, подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая и декларации о поражении Германии 5 июня, неизвестные ранее кадры с маршалами Жуковым, Рокоссовским и Монтгомери и даже, как сказали бы сейчас, селфи с друзьями-фотографами на фоне Бранденбургских ворот и Рейхстага.

А еще Аронс был в группе фронтовых операторов, снимавших знаменитый фильм "Берлин" режиссера Юлия Райзмана о штурме столицы Третьего Рейха.

Фотографии Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга, пролежав в домашних архива 75 лет, открываются людям только сегодня. С 8 мая их можно смотреть онлайн, но в Еврейском музее надеются, что скоро снимки увидят и вживую.

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