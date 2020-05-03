Серёжки с Малой Бронной и Витьки с Моховой

Их было пятеро - Сережек с Малой Бронной и один - Витька с Моховой. Шофер, радист, воздушный стрелок, просто стрелок, рядовой штрафроты и - пулеметчик.

Дожил до Победы, дожил до Победы, убит в воздушном бою, умер от ран в госпитале, убит и - убит.

Наверняка их было больше. Но на поисковых сайтах Великой Отечественной войны и в архивах столичных военкоматов "Родине" удалось пока найти только шестерых.

Запись добровольцев в Красную армию. Июнь 1941 года. Фото: РИА Новости

Сергей Павлович Сергачев

Родился в 1925 году. До войны жил на Малой Бронной, дом N 1, квартира 8 (сейчас этого дома нет, улица начинается с дома N 5/7, здесь размещается школа). 20 января 1943 года 18-летний Сергей ушел на войну. Служил в отдельном автомобильном батальоне 3-й ударной армии. Участвовал в наступательных операциях: Невельской (1943), Старорусско-Новоржевской и Рижской (1944), Висло-Одерской и Восточно-Померанской (1945). Брал Берлин. Имел одно легкое ранение. После Победы 6 июня 1945 года награжден медалью "За боевые заслуги".

Из "Наградного листа":

"Тов. Сергачев работал шофером на автомашине ГАЗ-ААА, показал себя образцом вождения, без единой аварии, поломок. Водил автолетучку, непосредственно отремонтировал 4 автомашины за период боевых действий на р. Одер. За период боевых действий в г. Берлине непосредственно восстановил 5 а/машин груженных боеприпасами и боеприпасы были непосредственно доставлены к передовым частям досрочно на 15 минут.

Тов. Сергачев в данное время занимается восстановлением состояния автомашин роты, к своим обязанностям относится добросовестно".

Сергей Владимирович Щербаков

Родился в 1925 году. Жил по адресу: Малая Бронная, дом 42/14 (квартира в наградных документах не указана). Сейчас в этом двухподъездном доме 41 квартира. Увы, на развешанные "Родиной" объявления никто не откликнулся. Скорее всего, родственники Сергея здесь не живут.

Наградные документы дают разные даты призыва Сережки в РККА - 12 сентября и 14 ноября 1941 года. В любом случае призывнику было не более 17 лет. Вероятно, сначала прошел "учебку". Потом служил радистом в 4-м отдельном эскадроне связи 32-й кавалерийской Смоленской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 2 января 1944 года награжден медалью "За отвагу", 27 августа того же года и 31 мая 1945-го - медалью "За боевые заслуги". Скорее всего, участвовал в освобождении Смоленска, белорусской Лиды, польских Хойнице и Тухоля.

Из "Наградного листа":

"Сержант Щербаков работал радистом во время Витебской операции, показал себя как смелый решительный младший командир.

2 января 1944 года в районе населенного пункта Филипинки Витебской области при его дежурстве на радиостанции противником был открыт сильный артогонь, в результате обстрела радиостанция была пробита осколками и были ранены лошади радиотачанки. Сержант Щербаков не покинул своего боевого поста и в момент обстрела сумел передать радиограмму. Достоин награды медаль "За отвагу".

Сергей Федорович Шелихов

Родился в 1920 году. До войны был прописан на Малой Бронной, дом 18, кв. 4. Сейчас в его подъезде восемь квартир. Хозяева ничего не знают о Сергее.

В армию был призван 1 января 1941 года. Служил в 22-й бомбардировочной авиационной дивизии, которая одной из первых встретила огнем с воздуха наступавших на Украину фашистов. В конце июня 1941-го дивизия успешно выполнила задачу по бомбардировке Бухареста, уничтожению военно-морской базы Констанцы и железнодорожного узла Плоешти в Румынии.

8 июля, через полмесяца после начала войны, младший сержант Шелихов погиб в воздушном бою.

Первичное место захоронения - украинская деревня Великие Дергачи близ Шепетовки. Похоронка была отправлена на Малую Бронную на имя отца - Шелихова Федора Николаевича.

Новобранцы 41-го. Фото: РИА Новости

Сергей Макарович Прохоркин

Родился в 1923 году. Жил в доме 24/2 по Малой Бронной. Сейчас по этому адресу три трехэтажных здания - офисные и ресторан. В книге учета призывников Советского военкомата за 1941 год Прохоркин С.М. числится под номером 196.

Служил в 31-й гвардейской стрелковой дивизии, которая в январе 1942 года вела бои по уничтожению окруженной группировки врага в районе города Сухиничи, а летом была переброшена в район калужской Жиздры. Известно, что там шли исключительно кровопролитные бои. В одном из них, вероятно, Сергей был смертельно ранен и 19 сентября 1942 года скончался от ран.

Известие о том, что он похоронен в деревне Зимницы Думинчского района Смоленской области (могила N 425) было отправлено на Малую Бронную его матери Софье Петровне Прохоркиной.

В именном списке безвозвратных потерь под номером 14 - штрафник Сергей Генералов.

Сергей Николаевич Генералов

Родился в 1914 году. Жил в доме N 3, ныне не существующем, а тогда - соседнем с Сережкой Сергачевым. Сайт "Память народа" свидетельствует, что Сергей несколько раз попадал в госпиталь по ранениям. Самая подробная запись - от 19 мая 1943 года, когда красноармеец Генералов (четыре класса образования, гражданская специальность контролер, в семье мать, две сестры, брат) выписался из эвакогоспиталя и был направлен в 206-й запасной стрелковый полк. Последняя запись - именной список безвозвратных потерь 187-й штрафной роты 102-й стрелковой дивизии с 26 августа по 4 сентября 1943 года. Дата гибели Сергея отмечена 27 августа.

Что сломалось в его фронтовой судьбе летом 1943-го? По каким причинам попал в штрафную роту? Известно только, что 102-я стрелковая дивизия, в которой служил штрафник Генералов, была в самом пекле Курской битвы.

Похоронка на сына была отправлена Генераловой Зинаиде Ивановне на Малую Бронную. Первичное захоронение Сергея - в Комаричском районе Орловской области, западнее деревни Зашавье.

Дом по Моховой, 10, попавший в сорок первом под бомбежку, - накануне войны

...и перед подписанием в печать этого номера "Родины".

Виктор Алексеевич Горгошин

Единственный найденный нами Витька с Моховой родился в 1922 году. Улица указана в документах без уточнения адреса. Воевал пулеметчиком в 111-м стрелковом полку 55-й стрелковой дивизии, которая тоже сражалась в эпицентре Курской битвы.

Погиб 29 июля 1943 года. Похоронен в Троснянском районе Курской области, в 200 метрах северо-западнее деревни Чернь. Похоронка отправлена маме Марии Ивановне на станцию Перловка Московской области.

ПРОТОТИПЫ

Сашка из арбатских переулков

Поэт-фронтовик Евгений Винокуров (фото 3) написал стихотворение "Москвичи" в 1953 году, а журнал "Новый мир" впервые напечатал его в 1955-м. Прочитав стихи, легендарный певец Марк Бернес принес их композитору-фронтовику Андрею Эшпаю (фото 4). Тот, кстати, тогда жил на улице Бронной, только - Большой. Андрея Яковлевича, старший брат которого погиб на войне, уговаривать не пришлось...

В том же году Бернес исполнил замечательную песню.

На вопросы о прототипах Винокуров всегда отвечал: их нет. Но оговаривался: во время работы в мыслях часто возникал образ школьного товарища Саши Волкова, жившего где-то в переулках Арбата и ушедшего на войну 17-летним...

Кадр из фильма "До свидания, мальчики!"

АРИФМЕТИКА ВОЙНЫ

49 фронтовиков с Малой Бронной, 25 - с Моховой

Улица Моховая - одна из самых коротких в Москве, чуть более полукилометра. Сейчас на ней почти нет жилых домов: двести метров до Кремля, приемная Госдумы, Институт стран Азии и Африки, главная библиотека страны "Ленинка"... А перед войной здесь было несть числа коммуналок и общежитий. Одним из самых многолюдных был Доходный дом Братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами (ныне дом N 10 - напротив станции метро "Боровицкая"). В 1941 году в середину этой четырехэтажки попала фугасная бомба и разворотила здание сверху до подвала. Не исключено, что именно здесь жила мама Виктора Горгошина, переехав после бомбежки в более безопасную подмосковную Перловку...

С Моховой, по данным Обобщенного банка данных "Мемориал", на войну ушли 25 человек - и только один среди них Виктор.

Вдвое больше - 49 призывников - ушли на фронт с Малой Бронной. Это и понятно - улица в два раза длиннее Моховой. Здесь в 40-е годы почти все дома были жилыми. Больше всего фронтовиков были прописаны под крышей дома N 15 - восемь человек. А в квартире 9 по Малой Бронной, дом 46, жили Владимир Табольщик (1922 года рождения) и Иван Васильев (1923 года рождения); вероятно, квартира была коммунальной. Они и служили в одной 53-й стрелковой дивизии, и погибли почти в один день (Владимир - 17 июля 1943 года, Иван - 18 июля), и похоронены в одной могиле на берегу реки Северный Донец у деревни Семеновка Харьковской области.

...Вполне реальным может быть знакомство некоторых наших героев друг с другом. Сереги Шелихов и Прохоркин, скорее всего, ходили в одну школу, ведь их дома (N 18 и N 24) совсем рядом, а разница в возрасте - 3 года.

Еще ближе друг к другу жили Сергачев и Генералов (дома N 1 и N 3), но они вряд ли общались. Если только в предвоенном сороковом 15-летний Сергуня Сергачев не "стрелял папироску" во дворе у 26-летнего Сергея Николаевича Генералова.

ОТ РЕДАКЦИИ

Витька был не один...

В наше расследование внезапно вмешалась пандемия. И к моменту подписания номера мы не успели перепроверить информацию по нескольким Сергеям и Викторам. "Родина" будет благодарна читателям за любую информацию.

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Сергей Емельянов