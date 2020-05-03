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3 мая 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 3 мая 2020 года № 262-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 3 мая 2020 г.
Опубликован 3 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

дополнить новым пунктом 16, изменив последующую нумерацию пунктов:

16. Рекомендовать гражданам с 6 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения.".

Губернатор области А.В.Моор



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